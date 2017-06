Vom Europa-League-Teilnehmer zum gerade so geretteten Kellerteam: John Anthony Brooks verlässt seinen Heimatklub Hertha BSC und schließt sich dem VfL Wolfsburg an - am Mittwoch machten die Vereine den Transfer perfekt. Die Berliner kassieren für den 24-jährigen Verteidiger eine Rekordsumme.

"Hertha BSC ist ein großer, ambitionierter Verein. Das passt zu mir, ich will immer das Maximum rausholen und viel mit dem Club erreichen", sagte Rekik laut Pressemitteilung nach der Vertragsunterzeichnung.



Der in Den Haag geborene Rekik ist tunesischer Abstammung. Er durchlief als Jugendspieler die Nachwuchsabteilung von Feyenoord Rotterdam, ehe er sich im Sommer 2011 Manchester City anschloss. Der englische Spitzenclub baute das Talent zunächst in den eigenen U-Mannschaften auf und verlieh den Youngster in den folgenden Spielzeiten an zwei englische Clubs und anschließend an den PSV Eindhoven.

Dort schaffte Rekik den Durchbruch und wurde als Stammspieler niederländischer Meister. Danach verkaufte ihn Manchester City 2015 für geschätzt fünf Millionen Euro nach Marseille. Dort absolvierte er 48 Spiele, scheint aber nicht vollends überzeugt zu haben. Laut der Seite transfermarkt.de halbierte sich sein Marktwert von 5 auf zuletzt 2,5 Millionen Euro.