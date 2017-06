G – Gestreckt, gehockt, gehechtet: Das sind die Möglichkeiten, eine Sprungart auszuführen. Bei der gehockten Variante werden die Knie von den Händen an die Brust gezogen, die Füße gehen an den Hintern. Gehechtet ist ein Sprung, bei dem die Beine getreckt und die Füße in Richtung Gesicht geführt werden. Bei einem gestreckten Sprung bleibt der Köper komplett durchgestreckt.