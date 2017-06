Profiboxer Arthur Abraham will erst in London Chris Eubank jr. den Titel abnehmen und sich dann die höherwertige WBO-Weltmeisterschaft holen. So sieht der Zeitplan des 37 Jahre alten Supermittelgewichtlers aus, der am 15. Juli in der Wembley-Arena auf den Sohn des exzentrischen Chris Eubank senior trifft. Es geht um den IBO-Titel, den unbedeutendsten der fünf Box-Weltverbände.

"Ich will noch einen Titel haben, die WBO will ich auch noch gewinnen, dann habe ich zwei Gürtel, die werde ich mir holen. Danach vielleicht noch zwei, drei Mal verteidigen. Und dann sagen wir 'Adeus'", sagte Abraham am Donnerstag im Gespräch mit rbb|24.