Bahnrad-DM in Frankfurt (Oder) - Levy und Vogel gewinnen jeweils drei nationale Titel

11.06.17 | 16:37 Uhr

Zwei Radprofis haben die deutschen Bahnradmeisterschaften in Frankfurt (Oder) dominiert: Der Cottbuser Maximilian Levy und Kristina Vogel aus Erfurt konnten an diesem Wochenende jeweils drei Titel sammeln. Das lässt hoffen für die Heim-EM im Oktober in Berlin.

Maximilian Levy hat bei den Deutschen Bahnrad-Meisterschaften an diesem Wochenende in Frankfurt (Oder) seinen dritten Titel geholt. Nach den Siegen im Teamsprint und Sprint sicherte sich der Cottbuser zum Abschluss am Sonntag auch Gold im Keirin-Wettbewerb. Das Punktefahren über 40 km gewann der Cottbuser Henning Bommel. Nach verpasster WM in Hongkong im April plant Levy nun in Richtung Europameisterschaften Mitte Oktober im Berliner Velodrom (19. bis 22. Oktober). "Mir geht es wieder gut, und vor allem habe ich weiter Spaß am Radrennen", sagte Levy, der sich im Januar in der Frankfurter Oderlandhalle bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte.

Kristina Vogel holt insgesamt 19. DM-Titel

Die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel aus Erfurt dominierte unterdessen die Wettbewerbe bei den Frauen. Am Sonntag setzte sich die 26-Jährige nach ihren Erfolgen im Keirin und im Teamsprint auch im Sprint durch und holte damit ihren insgesamt 19. DM-Titel. Auch bei Vogel liegt der Fokus auf der EM in Berlin. Dafür lässt die Erfurterin möglicherweise sogar einen erneuten Start in der lukrativen japanischen Keirin-Serie im Spätsommer aus. "Eine Heim-EM gibt es nicht so oft. Da möchte ich mich und den Bahnradsport top präsentieren", kündigte Vogel an.