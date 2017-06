Er kam als schmächtiger Jugendspieler - und geht nun als einer der talentiertesten deutschen Profis in der Basketball-Bundesliga. Nach vier Jahren verlässt Ismet Akpinar Alba Berlin und wechselt zu ratiopharm Ulm, das gaben die beiden Klubs am Mittwoch bekannt. "Mit der Ulmer Spielart kann ich mich sehr gut identifizieren", kommentierte Akpinar seinen Umzug von der Spree an die Donau. Dort hat er für zwei Saisons unterschrieben.

Der 22 Jahre alte Spielmacher war 2013 aus seiner Geburtsstadt Hamburg nach Berlin gekommen und mit einem ungewöhnlich langen Vier-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Vor allem unter der harten Hand des Alba-Coaches Sasa Obradovic entwickelte sich der talentierte Schütze Akpinar Stück für Stück weiter, gerade in der Defensive. Von anfangs 3:11 Minuten pro Spiel steigerte er seine durchschnittliche Einsatzzeit bei den Profis auf zuletzt 14:27 Minuten.

Den Durchbruch zum Führungsspieler aber schaffte Akpinar in Berlin nicht, unverzichtbar machte er sich bei allem Arbeitseifer zu selten. Nach der größtenteils enttäuschend verlaufenden letzten Saison endete nun sein Vertrag. Vor vier Jahren hatte sich Akpinar noch für Berlin entschieden - und gegen Ulm. Inzwischen haben die Schwaben - als letztjähriger Halbfinalist und Tabellenführer - die Berliner überholt.