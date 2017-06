Straßensperren, die Nerven von Autofahrern und Anwohnern strapazierten, soll es dieses Mal nicht geben: Nach einem Ausflug auf die Karl-Marx-Allee starten die Wagen der Formel E in diesem Jahr wieder am früheren Flughafen Tempelhof. Von Maximilian Zobel

In diesem Jahr muss das Rennen zurück auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Der Senat Berlin verweigerte die Genehmigung für die Innenstadt. Die Straßensperren könne man den Anwohnern nicht noch einmal zumuten. Der Wohnraum der Flüchtlinge, die in den Hangars untergebracht sind, soll laut Veranstalter nicht eingeschränkt werden.

Auch in Berlin werden wie schon im vergangenen Jahr rund 30.000 Fans erwartet. Audi ist bereits Partner des Teams Abt Schäffler, BMW unterstützt das Andretti-Team und beide Konzerne wollen ihr Engagement im nächsten Jahr noch einmal verstärken. Auch Mercedes interessiert sich mittlerweile an der Rennserie. Der Formel E scheint eine positive Zukunft bevorzustehen.

Die Veranstalter waren enttäuscht, das Rennen wieder in Tempelhof austragen zu müssen. In den Zentren der Großstädte lässt es sich leichter für E-Mobilität werben und auf die Rennen der Formel E aufmerksam machen. Bei Fans, Sponsoren und Automobilherstellern lässt sich das steigende Interesse schon feststellen. Tausende Zuschauer säumten Ende Mai die Straßen um den Pariser Invalidendom.

Die Fans genießen also in diesem Jahr ein nicht ganz so spektakuläres Panorama wie 2016 in Mitte/Friedrichshain und die meisten werden eine etwas weitere Anreise haben, das Rennen jedoch dürfte nicht weniger spannend ausfallen. Grund sind einige Änderungen am Streckenverlauf.

Der Kurs wird von 2,47 auf 2,25 Kilometer verkürzt. Insgesamt müssen die Fahrer 42 Runden (94,5 Km) fahren. Statt 17 wird es nur noch 10 Kurven geben. Den Fahrern wird dadurch die Möglichkeit gegeben höhere Geschwindigkeiten zu erreichen und mehr Überholmanöver zu starten.