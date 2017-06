Neues Trikot vorgestellt - Hertha bittet Viktoria um Schützenhilfe

28.06.17 | 20:27 Uhr

Golden glänzte am Mittwoch die Siegesgöttin im Sonnenschein - und zu ihren Füßen hing das neue Hertha-Trikot. Nicht etwa, um zu trocknen, sondern um allen zu zeigen, wie weit es der Fußball-Bundesligist in der kommenden Spielzeit bringen will. Von Daniel Marschke

Immer wieder in der Sommerpause dieselbe Frage: Wie wird wohl das neue Hertha-Trikot aussehen? Damit es gleich jeder sehen kann, haben sich die Hertha-Verantwortlichen in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Mitten in der Stadt und ganz weit oben, zu Füßen der "Goldelse", platzierten sie das neue Jersey - was manch einer für eine ziemlich platte PR-Idee hielt. Andererseits: So lange Hertha der einzige Bundesligist ist, bei dem eine "Siegessäule" in der Stadt steht - warum soll die alte Dame dann nicht auch ihre Wäsche dort aufhängen?

125 Jahre Hertha - mit einem ganz besonderen Trikot

Jedenfalls wird die bevorstehende Saison eine ganz besondere für Hertha BSC, denn am 25. Juli wird der Hauptstadt-Club 125 Jahre alt - und da kann man die Sache mit dem neuen Trikot auch ruhig mal etwas höher hängen. Außerdem müssen ja auch ein paar Siege her - am besten mehr als die 15 Punktspiel-Siege aus der vergangenen Saison - plus möglichst viele Erfolge im DFB-Pokal und der Europa League - da kann die Siegesgöttin vielleicht Schützenhilfe leisten.



Sogar die Fahne bekommt eine goldene Bordüre

Mit dem neuen Dress setzt Hertha vor allem auf Tradition - und natürlich auf die Farben Blau und Weiß. Links auf der Brust erscheint wie immer die Hertha-Fahne, diesmal aber, wegen des Jubiläums, mit einer goldenen Bordüre - und auf der Innenseite ist der Schriftzug "125 Jahre" eingearbeitet. Außerdem dürfen natürlich noch Sponsoren mit aufs Hemd: rechts der Hersteller mit dem "Swoosh" (Sie wissen schon..), in der Mitte der bereits bekannte Wettanbieter und links am Arm ein Handelsunternehmen, das zum ersten Mal mit Hertha für sich wirbt und sich daher nun auch "Ärmelsponsor" nennen darf.

Pinkfarbenes Trikot kommt in die Mottenkiste

Aufatmen dürften die Fans, die das pinkfarbene Auswärtstrikot aus der vergangenen Saison für einen krassen Fehlgriff hielten. Nicht nur, dass die Farbe nicht gefiel - hartnäckig hielt sich auch das Gerücht, das unbliebte Trikot trage eine Mitschuld am Auswärtsfluch der Hertha (insgesamt elf Niederlagen bei nur drei Siegen). Das Gefühl, bei der Farbwahl etwas daneben gelegen zu haben, hat ja vielleicht auch die Clubführung beschlichen. In der kommenden Saison dürfen die Herthaner nun auswärts ganz in Schwarz antreten - oder notfalls auf ein knalliges Rot ausweichen.



Kühler, nachhaltiger und innovativer

Die neue Oberbekleidung, so heißt es in der Pressemitteilung von Hertha BSC, sei aus einem speziell entwickelten Material gefertigt, das noch atmungsaktiver und noch bewegungsfreundlicher sei. Der Hersteller mit dem "Swoosh" (Sie wissen schon...) habe mit "Dri-FIT" eine Technologie entwickelt, die einen kühleren und trockeneren Tragekomfort biete und zudem die Luftzirkulation verbessere. Zur Herstellung (in Thailand) werde recyceltes Polyester verwendet - damit stelle Hertha "nachhaltige Innovation" in den Mittelpunkt. So gekleidet, dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und wer weiß: Vielleicht gewinnt Hertha in dieser Saison ja einen Titel - dann hat sich der Aufwand mit Viktoria auf jeden Fall gelohnt. Sendung: Abendschau, 28.06.2017, 19:30 Uhr