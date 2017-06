Probetraining in Berlin - "Klinsi" junior spielt bei Hertha vor

21.06.17 | 13:01 Uhr

Jonathan Klinsmann spielt für die U20-Auswahl der USA und gilt als großes Torwart-Talent - jetzt will er in der Bundesliga und am liebsten zu Hertha BSC. Doch wie andere Bewerber, muss auch "Klinsi" junior erstmal zeigen, was er drauf hat. Zehn Tage hat er dafür Zeit.

Jonathan Klinsmann, Sohn des früheren Fußball-Weltmeisters und Bundestrainers Jürgen Klinsmann, könnte demnächst für Bundesligist Hertha BSC auflaufen. Der 20 Jahre alte

Torwart soll ab dem Trainingsstart der Berliner am 3. Juli für zehn Tage vorspielen und um einen Vertrag kämpfen. Das bestätigte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Mittwoch rbb|24. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Zwischen den Pfosten für die US-Junioren: Jonathan Klinsmann

Mit dem US-Team bis ins U20-Viertelfinale

"Ja, das stimmt, wir wollen ihn kennenlernen, vor allem unser Torwart-Trainer Zsolt Petry. Deshalb soll er bei uns getestet werden", sagte Herthas Cheftrainer Pal Dardai laut "Bild". Beim Europa-League-Starter wäre Klinsmann junior hinter Rune Jarstein und Thomas Kraft die Nummer drei. Um herauszufinden, ob das passt, soll Klinsmann auch mit ins erste Trainingslager nach Bad Saarow fahren (7. bis 14. Juli). Klinsmann junior, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, ist U20-Auswahltorwart der USA. Im März gewann er mit den US-Junioren die CONCACAF-Meisterschaft. Bei dem Turnier des Regionalverbandes für Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik wurde Klinsmann außerdem zum besten Torhüter gewählt. Bei der U20-WM in Südkorea (20. Mai bis 11. Juni) kam Klinsmann mi dem US-Team immerhin bis ins Viertelfinale. Außerdem spielt er an der University of California in Berkeley für die "California Golden Bears". Inzwischen hat sich das Talent des 1,94 Meter großen Torwarts bis nach Europa herumgesprochen. Neben der Hertha erwägt auch Zweitligist Eintracht Braunschweig eine Verpflichtung. "Das ist ein interessanter Spieler, mit dem wir uns auch beschäftigen", sagte Eintracht-Manager Marc Arnold der "Braunschweiger Zeitung".



Im Frühjahr zu Gast beim VfB Stuttgart

Laut "Bild" hatte Klinsmann senior kürzlich gesagt: "Er will in die Bundesliga oder eine andere große Liga. Natürlich hat er Bindungen an Deutschland." Wie eng diese Bindungen sind, konnten die Fans des VfB Stuttgart im Frühjahr miterleben. Vor Beginn der U20-WM trainierte Jonathan Klinsmann mit der zweiten Mannschaft des VfB - dort, wo einst die Karriere seines Vaters begann. Allerdings geht es ihm wie vielen Kindern berühmter Eltern. Sein Nachname habe schon "schwer auf ihm gelastet", sagte er vor einem halben Jahr dem "Daily Californian". Die damit verbundenen hohen Erwartungen versuche er auszublenden. Eine genau Karriereplanung verfolge er nicht. Jonathan Klinsmann möchte vorerst Erfahrungen sammeln, "um ein besserer Torwart zu werden".



Sendung: Inforadio, 21.06.2017, 10:40 Uhr