Noch 75 Tage bis zum Stadionfest - ISTAF sorgt sich ums Olympiastadion

14.06.17 | 08:05 Uhr

Ende August werden beim ISTAF im Olympiastadion wieder die Top-Stars der Leichtathletik erwartet. Doch was passiert, wenn aus dem Berliner Olympiastadion ein Fußball-Stadion wird? Es gibt viele Leichtathleten, die sich das nicht vorstellen können. Von Jakob Rüger

Die Schlagzeile der Pressemitteilung ließ aufhorchen: "ISTAF baut das Berliner Olympiastadion um". Ein kleiner Scherz der Veranstalter des Internationalen Stadionfestes, die sich für die 76. Auflage wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Erstmals müssen die Weltklasse-Leichtathleten am 27. August nämlich durch einen Tunnel laufen.



Zuschauer sollen "ganz nah dabei" sein

Die ISTAF-Organisatoren installieren in der Ostkurve der Arena über der berühmten blauen Bahn eine rund 250 Quadratmeter große Fan-Bühne. "Wir wollen die Nähe zwischen den Fans und den Sportlern schaffen", sagt Meeting Direktor Martin Seeber. "Die Zuschauer sollen das Gefühl haben, ganz nah dabei zu sein."

Das Olympiastadion bietet die Möglichkeiten für die Umsetzung solcher Ideen. Auch deshalb ist das größte deutsche Leichtathletik-Event so beliebt bei den internationalen Spitzensportlern und den Zuschauern. Doch die Organisatoren des ISTAF verfolgen die Diskussion um einen Umbau des Olympiastadions in eine reine Fußball-Arena mit Sorge. "Als Leichtathlet kann ich das natürlich nicht nachvollziehen", so Seeber. "Ich habe mich gefreut über ganz viele Stimmen aus der Leichtathletik bis hin zu Usain Bolt, die sich auch nicht vorstellen können, dass die Laufbahn aus dem Olympiastadion verschwinden könnte." Doch entsprechende Überlegungen gibt es bereits.

Senat sieht ISTAF im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel ließ zuletzt im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes verlauten: "Die Befürchtung, dass ein Olympiastadion-Umbau für die Leichtathletik schlecht ist, teile ich so nicht. Europa- und Weltmeisterschaften ziehen nun mal nicht mehr als 20.000 Zuschauer ins Stadion. Bei der EM in Zürich kamen an dem Tag mit den meisten Fans 14.000 ins Stadion. Und das ist im Olympiastadion nun wirklich keine beeindruckende Kulisse. Deshalb wollen wir den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark für die Leichtathleten umfassend modernisieren und eine perfekte 20.000-Mann-Arena für sie schaffen." Doch Europa- oder gar Weltmeisterschaften wird man damit nur schwer nach Berlin locken können. Auch das ISTAF dürfte an Anziehungskraft für die internationalen Stars verlieren.

Harting: "Es wäre einfach nur schade"

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting hat Verständnis für die Bedürfnisse des Hauptmieters. "Hertha BSC füllt 17- bis 18-mal das Olympiastadion im Jahr. Es finden grundsätzlich viel mehr Fußballveranstaltungen statt, von daher ist die Leichtathletik nicht erste Priorität, weil es nun mal hauptsächlich ein Fußballstadion ist." Doch so diplomatisch Harting in seinen Antworten ist, das Olympiastadion ohne Laufbahn kann auch er sich nur schwer vorstellen. "Es ist eines der traditionsreichsten, historisch bedeutendsten Stadien auf der Welt überhaupt. Wir haben hier immer noch den bestehenden Weltrekord von Usain Bolt über die 100 Meter. Es wäre einfach nur schade, wenn es so wie es ist nicht bleiben kann." Der Leichtathletik würde eine große Bühne genommen werden.

50.000 Zuschauer - als Argument für den Erhalt der Laufbahn

Allerdings ist noch immer nichts entschieden. "Wir wissen einfach zu wenig über die Umbaupläne", sagt Martin Seeber. Es dürfte also noch eine Menge Diskussionen in den nächsten Monaten geben. Aus dem Roten Rathaus ist zu hören, dass es zum Ende des Jahres Klarheit über mögliche Umbaupläne und die Kosten geben soll. Die ISTAF-Organisatoren wollen nun ihren Beitrag zu der Diskussion leisten. Am 27. August hofft Martin Seeber deshalb auf 50.000 Zuschauer im Olympiastadion, "das wäre doch ein schönes Argument für den Erhalt der Laufbahn".