Albatrosse holen Saibou zurück an die Spree

Alba Berlin hat Rückkehrer Joshiko Saibou als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 27 Jahre alte Guard kommt von Ligakonkurrent Gießen 46ers und unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie die Berliner am Freitag mitteilten. Saibou hatte bis 2011 im Ausbildungsteam von Alba gespielt und lief danach für Trier, Gießen, Crailsheim und Würzburg auf. In der vergangenen Saison erzielte er 7,8 Punkte pro Partie im Schnitt.



"Berlin ist meine Heimat", sagte der A2-Nationalspieler. "Ich bin sehr glücklich, jetzt wieder zu Hause zu sein. Ich freue mich sehr auf die neue sportliche Herausforderung und werde alles geben, um schnell meinen Beitrag leisten zu können."



Sendung: Abendschau, 02.06.2017, 19:30 Uhr