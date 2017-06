An diesem Abend in Friedrichshagen sind einige Fans direkt im Trikot des 1. FC Union, dem langjährigen Klub des Kickers, gekommen. Die Stimmung ist launig. Mattuschka liest aus seiner kürzlich erschienenen Biografie vor. Er feixt, er haut Sprüche raus, erntet Lacher. "Er ist irgendwie der Fußballer, der so ist wie der Typ von nebenan und dat mögen die Leute", erzählt Matthias Koch mit Berliner Akzent. Koch ist Journalist, er hat das Buch geschrieben. Vier Jahre haben die beiden dafür gebraucht.

Geyer gilt zu Trainerzeiten als harter Hund – nach einem Probespiel weist er Mattuschka dezent auf seine figürlichen Mängel hin. "Na sag mal, du kannst echt gut Fußball spielen. Du bist aber zu fett. Du musst ein bisschen abnehmen, dann kannste mit dem Fußballspielen auch Geld verdienen", imitiert der heute 36-Jährige seinen Ex-Coach in feinstem Sächsisch. In den Kader schafft es Tusche damals, weil er innerhalb von vier Wochen zehn Kilo abspeckt.

Der Titel "Kultkicker mit Herz und Plauze" ist kein Zufall. "Ich hab' immer'n bisschen Probleme mit dem Gewicht gehabt", erzählt "Tusche" und lacht. "Ich hatte nie ein Sixpack, eher ein Onepack – und immer einen kleinen Bauch. Von daher haben wir gesagt: Komm, das passt einfach. So war ich." In der Biografie sind Mattuschkas erste Fußballerschritte als Knirps beim SV Rot-Weiß Merzdorf im Süden Brandenburgs beschrieben, seine Lehre zum Maler und Lackierer und seine erste Begegnung mit Ede Geyer, dem langjährigen Coach des FC Energie Cottbus.

"Der hatte mich in sein Büro gerufen, da hatte ich noch etwas mehr als 90 Kilo. Dann hat er auf ein Blatt Papier einen Kreis für meinen Kopf aufgemalt und ein Quadrat für meinen Körper", erinnert sich Mattuschka. "In das Quadrat hat er noch ein V gezeichnet und gesagt: 'Wenn du so aussiehst in vier Wochen, dann kannst du mit ins Trainingslager'. So 'ne Vorbereitung war schon nicht ohne bei Ede Geyer."

Von Cottbus aus geht es für Tusche in die vierte Liga zum 1. FC Union, später wird er dort sogar Kapitän. Und das, obwohl er sich am Tag vor der Ernennung einen ziemlichen derben Scherz erlaubt. "Der Tag, an dem ich die Hose runtergezogen habe beim Mannschaftsfoto", sagt er und lacht. "Da hab' ich mir nix bei gedacht, aber am nächsten Tag war das groß in der Zeitung." Kaptän wird er trotz des entblößten Hinterteils, auch weil "ich im Team ein Standing hatte und auf dem Platz meine Leistung gebracht habe", sagt Mattuschka.