rbb|24: Hallo, wollen Sie sich kurz vorstellen?

Rudi: Hi, ich bin Rudi, 25 Jahre alt, gebürtiger Berliner, seit 1997 Fan von Real Madrid und seit zwei Jahren Mitglied bei den Grada Fans Alemania Austria, einer Fanbase aus Real Madrid Fans aus Deutschland und Österreich.

Wie wird man als Berliner Fan von Real Madrid?

Ich habe schon als kleiner Junge den galaktischen Fußball von Real gesehen und wollte dann nur noch weiße Trikots anziehen. Ich war und bin immer noch sehr großer Fan von Guti, also José Maria Gutiérrez, unserer Nummer 14. Da bin ich dann einfach kleben geblieben. Der erste Fußballverein, für den man sich begeistert, der ist es dann auch. Ein Stück weit bin ich auch Herthaner, aber Real Madrid steht über allem bei mir.

In Berlin zu Hause, aber das Fußballherz wohnt in Madrid. Wie oft schaffen Sie es, ihren Lieblingsverein im Stadion zu sehen?

Wenn ich richtig rechne, war ich elf Mal in Madrid und auch elf Mal auswärts dabei. Gerade diese Saison war ich richtig gut unterwegs, im letzten halben Jahr war ich sieben Mal mit Real im Stadion. Zum Beispiel beim 2:2 in Dortmund während der Gruppenphase, Viertelfinale in München selbstverständlich und zuletzt beim Halbfinale in Madrid bei Atlético. Für das Finale habe ich jetzt kein Ticket bekommen.

Woran lag das denn? Keinen Urlaub bekommen oder kosten die Tickets dann doch zu viel?

Ich hatte mir das schon so gelegt, dass ich da frei habe, allerdings sind die Flugtickets (Anmerkung der Redaktion: zum Endspielort in Cardiff, Wales) sehr, sehr teuer und mit dem Auto wollte ich jetzt nicht fahren. Einige Fans von uns fliegen nach Madrid zum Public Viewing im eigenen Stadion – das habe ich aber leider nicht mehr mitbekommen, das wurde dann zu kurzfristig.

Wo schauen Sie denn jetzt in Berlin - und haben Sie Tipps für andere Real-Fans aus unserer Region?

Ich werde mit Freunden das Spiel in einer Shisha-Bar gucken und hoffentlich auch den Sieg feiern. Wirkliche Tipps für andere Fans habe ich leider nicht. Wir treffen uns aber immer in unterschiedlichen Bars, die wir vorher gemeinsam aussuchen. Oder wir schauen bei jemandem zu Hause, auch so mit 20, 30 Mann. Wir verabreden uns im Internet und wenn jetzt Real-Fans aus Berlin und Brandenburg Interesse haben, dann besucht doch einfach unser Facebook-Profil Fans RMCF Alemania/Austria.

Und wie lebt es sich als Exilfan in Berlin? Im Olympiastadion spielt Juve ja eher selten, in der Alten Försterei ist es ja noch unwahrscheinlicher.

So weit weg bin ich ja gar nicht. Der Flug dauert drei Stunden, Real-Madrid-Fans gibt es überall auf der Welt, man spricht ja auch vom "Madridismo". Das ist das Lebensgefühl, Real-Madrid-Fan zu sein und das ist verteilt auf die ganze Welt. Letztes Jahr hat es so viele Jubel-Videos gegeben, als wir den Titel in der Champions League geholt haben - zum Beispiel aus China, Indonesien, Südamerika bis nach Deutschland. Ich kann jetzt zwar nicht jeden Tag am Stadion vorbeilaufen, aber die Flugtickets sind günstig, ich bin häufig dort, die Spiele laufen im TV oder Internet. Meine Freunde sind in Berlin, meine anderen Real-Madrid-Fans auch und ich bin immer nah am Geschehen dran.