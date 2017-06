rbb-Serie von der EM in Kiew - Ein Wasserspringer-Leben auf zwölf Quadratmetern

16.06.17 | 15:49 Uhr

Es ist ein Auf und Ab für Patrick Hausding bei den diesjährigen Europameisterschaften. Silbermedaille vom 1-Meter-Brett vor zwei Tagen, am Freitag die verpasste Qualifikation über 3 Meter. Die Tage des Wasserspringers ähneln sich trotzdem. In der rbb EM-Serie schauen wir auf die Marotten und Angewohnheiten der Springer. Von Jonas Schützeberg



Müsli, Kaffee, Fruchtsaft – das ist der Einstieg von Patrick Hausding in den EM-Alltag. Er ist nicht groß wählerisch, was das Frühstück angeht. Aber ein gewisser Rhythmus gehört schon dazu, wenn es morgens kurz nach Sonnenaufgang mit dem Bus in die Sprunghalle geht. Die Ukraine ist sicher eine Reise wert, doch vom Land selbst bekommen die Wasserspringer nicht viel mit. Vor Beginn der Wettkämpfe waren sie einen Tag im Großstadtdschungel von Kiew unterwegs, seither pendeln sie per Bus zwischen Hotel und Schwimmhalle. Frühstück – Bus – Training – Bus – Mittagessen – Bus – Wettkampf – Bus – Abendessen, schnell ist so ein "normaler" Tag bei einem sportlichen Großereignis verflogen.

Einen Wasserspringer ohne persönlichen Lappen gibt es nicht

Mit seinem Synchronpartner Stephan Feck aus Leipzig teilt er sich ein Hotelzimmer mit Doppelbett. Ein Leben auf zwölf Quadratmetern, für Leistungssportler ist das Alltag in Trainingslagern oder bei Wettkämpfen. Einen Schrank gibt es nicht. Sie leben aus dem Koffer, besser gesagt: von der Stange. Seine Medaille vom 1-Meter Brett ist ein gern gesehener Gast im Zimmer der beiden Athleten. Einer weicht ihm zehn Tage lang so gut wie nie von seiner Seite. Er ist blau, ungefähr so groß wie ein DIN-A4-Blatt und aus weicher Mikrofaser. Einen Wasserspringer ohne seinen Lappen gibt es nicht. Jeder Athlet, egal aus welcher Nation, trägt seinen persönlichen Lappen in Kiew durch die Halle. Er begleitet ihn sogar bis ganz nach oben, auf den 10-Meter-Turm. Bei Hausding ist er immer blau, wie seine Lieblingsfarbe.

Wettkämpfe werden schnell zur Kletterpartie

Die Sportler haben den Lappen bei sich, damit sie sich abtrocknen können und nicht auskühlen. Bei einem Salto darf kein Wasser am Körper haften, das zum Beispiel in die Augen spritzen könnte. Bei einem gehockten Sprung umklammert der Sportler die Schienbeine. Trockene Beine geben einen sicheren Halt. Für den besseren Grip sprühen sich die Springer vorher sogar Wachs auf die Beine, ähnlich wie die Handballer Harz auf ihre Bälle schmieren. Zudem würde ein nasser Körper die Zentrifugalkraft erhöhen und den Sportler im Sprung, beispielsweise bei einem Salto, stärker auseinander drücken. Um die Körpertemperatur zu halten, duscht sich ein Springer nach jedem Durchgang warm ab. Ein ebenfalls typisches Hallenbild ist ein gut besuchtes Wärmebecken, sofern vorhanden. Für Turmspringer wird der Wettkampf schnell zur Kletterpartie. Denn die wenigsten Anlagen haben, wie etwa in der Landsberger Allee in Berlin, einen Fahrstuhl für die Sprunganlagen.

Hausdings Eltern suchen regelmäßig nach vierblättrigen Kleeblättern

Abergläubisch ist Patrick Hausding nicht, dennoch hat er einen Glücksbringer um den Hals. An seiner Akkreditierung hängen zwei einlaminierte, vierblättrige Kleeblätter. So sieht fast jede seiner Akkreditierungen aus, denn sein Vater ist ein fleißiger Sammler mit glücklichem Händchen. Hausdings Eltern sind mit einem Camper gern in Königs Wusterhausen unterwegs und stets auf der Suche nach den kleinen grünen Glücksbringern. Hausding ist ein lockerer Typ, aber sobald er die Sprunghalle betritt, stellt sich der Hebel auf "Fokus". Er wirkt konzentriert mit seinen großen roten Kopfhörern, wenn er durch die Halle geht. Was er hört, weiß nur er selbst. Beim 3-Meter-Finale am Freitag wird er mit Wut im Bauch auf der Tribüne sitzen. Das Finale hat er mit Platz 14 im Vorkampf verpasst.

Der Rucksack des Wasserspringers Patrick Hausding (Quelle: rbb/Jonas Schützeberg)

Er ist noch nicht wieder ganz der Alte - noch nicht der Sportler, der bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor einem Jahr Bronze vom 3-Meter Brett gewann. Eine Knieverletzung macht ihm zu schaffen, Patrick Hausding muss Schmerzmittel nehmen. Dennoch wird er die Daumen für seinen Synchronpartner Stephan Feck aus Leipzig drücken, der ab 17 Uhr deutscher Zeit um die Medaillen kämpft. Gemeinsam haben sie das am Samstag vor, ebenfalls im Finale vom 3-Meter Brett, dann aber synchron zu zweit.

Das kleine EM-ABC der Wasserspringer

A – Auerbach: Der Auerbachsprung ist eine Stilart: Der Sportler springt vorwärts ab und dreht sich in der Luft dabei rückwärts. Benannt ist der Sprung nach Wilhelm Auerbach, einem Fecht- und Turnlehrer zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

B – Bewertung: Die Wasserspringer haben ein kompliziertes Wertungssystem. Im Finale gibt es sechs unterschiedliche Sprünge. Je nach Schwierigkeitsgrad und Ausführung ergeben sich Punkte, die addiert werden. In die Bewertung fließen die Sprunghöhe und -richtung, der Abstand zum Brett, die Ausführung, die Körperhaltung und das Eintauchen mit ein.

C – Courbet: Courbet ist eine bestimmte Form des Absprunges vom 10-Meter-Turm. Hierbei geht der Springer zuerst in den Handstand, bevor er sich mit den Armen herauskatapultiert.

D – Delphin: Der Delphinsprung ist das komplette Gegenteil zum Auerbachsprung. Der Sportler springt rückwärts ab und dreht sich vorwärts in der Luft.

E – Eintauchen: Niemals mit den Füßen zuerst! - Das Eintauchen ist einer der wichtigen Aspekte für die Bewertung. Ziel der Springer ist es, möglichst spritzerfrei die Wasseroberfläche zu durchbrechen. Im Gegensatz zu den Klippenspringern müssen Wasserspringer - egal von welcher Höhe - immer mit den Händen und dem Kopf zuerst eintauchen.



F – FINA: Die FINA oder Fédération Internationale de Natation ist der Dachverband für Schwimmer, Wasserballer, Synchronschwimmer und Wasserspringer. Er richtet die internationalen Wettkämpfe aus. Alle vier Jahre haben Wasserspringer Olympische Spiele, Weltmeisterschaften alle zwei und Europameisterschaften jedes Jahr.

G – Gestreckt, gehockt, gehechtet: Das sind die Möglichkeiten, eine Sprungart auszuführen. Bei der gehockten Variante werden die Knie von den Händen an die Brust gezogen, die Füße gehen an den Hintern. Gehechtet ist ein Sprung, bei dem die Beine getreckt und die Füße in Richtung Gesicht geführt werden. Bei einem gestreckten Sprung bleibt der Köper komplett durchgestreckt.

H – Handstand: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, vom Brett oder Turm abzuspringen. Die häufigste Variante ist mit den Füßen aus dem Stand oder mit Anlauf. Doch auch der "Absprung" mit den Händen ist eine Form.

I – Ingrid Krämer-Gulbin: Sie ist die erfolgreichste deutsche Wasserspringerin aller Zeiten und gewann bei Olympischen Spielen drei Goldmedaillen und einmal Silber.

J – Jugend: Berlin setzt auf die Jugend, denn im deutschen Aufgebot ist ein junges Ausnahmetalent. Der erst 16-jährige Lou Massenberg wurde im vergangenen Jahr Junioren-Weltmeister und bekommt von Altmeister Hausding eine große Zukunft prognostiziert.

K – Kunstspringen: Kunstspringen beinhaltet alle Disziplinen vom Brett, also die Wettkämpfe mit einer beweglichen federnden Absprungunterlage aus einem oder drei Metern Höhe.

L – Lappen: Der Lappen ist wohl der beste Freund des Wasserspringers und sein ständiger Begleiter. Selbst hoch auf den Turm nimmt er ihn mit, um sich abzutrocknen und nicht auszukühlen.

M – Minxia Wu: Sie ist mit fünf Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille bei Olympischen Spielen die erfolgreichste Wasserspringerin aller Zeiten und kommt aus China.

N – Nationalmannschaft: Aus zwölft Athleten besteht die deutsche Nationalmannschaft, die in Kiew um die Medaillen kämpft. Die größten Chancen haben die Berliner Maria Kurjo und Patrick Hausding.

O – Orientierung: Bei all den vielen Drehungen und der kurzen Flugzeit in der Luft (etwas über eine Sekunde) ist es schwierig, die Orientierung zu behalten. Der Springer nimmt als Hilfe einen Punkt an der Wasseroberfläche. Daher sind sogar im Flug leichte Kopfbewegungen zu erkennen. Der Sportler sucht das Wasser.

P – Patrick Hausding: Hausding ist momentan das deutsche Gesicht der Wasserspringer. Er ist der erfolgreichste aktive deutsche Springer. Der Berliner wurde 2013 erster deutscher Weltmeister vom Turm und schaffte 2010 bei den Europameisterschaften ein Kunststück, dass kein anderer Springer je geschafft hat: Fünf Medaillen in allen fünf Disziplinen.

Q – Qualifikation: Bei einem Großereignis gibt es mehrere Stationen, bis ein Sportler in den Kampf um die Medaillen eingreifen kann. In der Regel gibt es einen Vorkampf und ein Halbfinale. In den Einzeldisziplinen starten die zwölf Besten im Finale, bei Synchronwettbewerben sind es je acht Teams.

R – Rückwärtssprünge: Rückwärtssprünge unterscheiden in ihrer Richtung nicht bei Absprung und Drehung, beides passiert rückwärts.

S – Salto oder Schraube: Salti und Schrauben bezeichnen die Rotation während des Sprungs im Körper. Bei der Schraube dreht sich der Springer um die Längsachse (der Körper ist gestreckt) und beim Salto um die Querachse (die Beine sind angezogen). Salti und Schrauben sind in einem Sprung kombinierbar.

T – Turmspringen: Turmspringen beinhaltet alle Disziplinen vom Turm, also die Wettkämpfe mit einer festen Absprungunterlage aus fünf, 7,5 und zehn Metern Höhe.

U – USA: Die USA sind mit Abstand die erfolgreichste Wasserspringer-Nation aller Zeiten, auch wenn die Chinesen in der jüngeren Vergangenheit stark aufholen. Das deutsche Team liegt in der ewigen Bestenliste hinter Schweden auf Platz vier.

V – Vorwärtssprünge: Im Gegensatz zu den Rückwärtssprüngen springt und dreht sich der Sportler bei dieser Variante vorwärts.

W – Wasseroberfläche: Damit die Athleten nicht die Orientierung verlieren und die Abstände einschätzen können, wird die Oberflächenspannung des Wassers mit einer Sprenkelanlage durchbrochen.

X – X-Beine: X-Beine sind beim Wasserspringen keine Behinderung, aber Ausdruck und Haltungsnoten zählen in die Bewertung. Eigentlich sollte es das bei den Athleten nicht geben - X-Beine. Und bei den Kampfrichtern? - Da sieht niemand hin!

Y – Yuan Cao: Yuan Cao kommt aus China und war einer der größten Kontrahenten von Patrick Hausding bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Als Hausding vom 3-Meter-Brett mit Bronze die erste männliche Einzelmedaille überhaupt für Deutschland vom Brett holte, gewann der Chinese Gold.

Z – Zocken: "Zocken" oder auch "Rip" beschreibt das spritzerlose Eintauchen des Springers ins Wasser. Play Pause Fullscreen