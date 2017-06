Präsident Wahlich auf Mitgliederversammlung - Energie Cottbus hat sieben Millionen Euro Schulden

30.06.17 | 07:58 Uhr

Sieben Millionen Euro - so hoch sind die Schulden des Fußballclubs Energie Cottbus. Präsident Michael Wahlich hat beschlossen, offen mit dieser Zahl umzugehen. Er hofft so auf Verständnis seitens der Vereinsmitglieder - für kommende Maßnahmen. Von Andreas Friebel



Energie Cottbus gibt sich seit einigen Monaten transparent wie noch nie in der Nachwendezeit. Gerade um das Thema Finanzen wurde viele Jahre ein Geheimnis gemacht. Seit Michael Wahlich vor einem Jahr Präsident wurde, ist das anders. Dass Cottbus rund sieben Millionen Euro Schulden hat, machte Wahlich selbst publik. "Man muss die Mitglieder einweihen. Nur so können sie bestimmte Maßnahmen verstehen, wenn wir zum Beispiel nicht in das Trainingslager fahren oder die Rasenheizung nicht einschalten", sagt Wahlich. "Wenn die Mitglieder wissen, wie mit dem Geld umgegangen wird, sind sie auch bereit, einen gewissen Beitrag zu leisten." Auf der Mitgliederversammlung soll der jährliche Beitrag von derzeit 66 Euro auf 96 Euro erhöht werden. Es ist die erste Erhöhung seit 15 Jahren. Außerdem sollen alle volljährigen Mitglieder eine einmalige Sonderzahlung von 33 Euro leisten. Geld, das in das Lok-Stadion, indem der Cottbuser Nachwuchs spielt, investiert werden soll. "Die Gästekabine und die Schiedsrichterkabine versprühen innen den Charme der 1970er Jahre. Und auch von außen macht das Objekt keinen guten Eindruck", so Wahlich im Gespräch mit rbb|24.



Wahlich: "Licht am Ende des Tunnels"

Bei rund 2.800 Mitgliedern dürften mit beiden Maßnahmen insgesamt etwa 120.000 Euro eingenommen werden.



Damit am Freitagabend die entsprechenden Beschlüsse auch durchgehen, hat Michael Wahlich in den letzten Wochen bei den Mitgliedern in diversen Runden viel Überzeugungsarbeit geleistet und hofft deshalb auf ein Ja. "Eine Ablehnung wäre für uns schon eine gewisse Infragestellung unserer Arbeit. Wir machen nichts für uns, sondern sind voll für den Verein da. Inzwischen sehen wir etwas Licht am Ende des Tunnels. Aber es ist noch ein weiter Weg. Da müssen wir weiter Einnahmen generieren."

Berufung gegen Geisterspiel-Urteil

Aber nicht nur die Mitglieder sollen ihren Beitrag leisten, damit Cottbus langsam wieder in ruhiges Fahrwasser kommt. Die Eintrittspreise zur neuen Saison steigen im Schnitt um 1,50 Euro. Rund 100.000 Euro sollen über diesen Weg zusätzlich eingenommen werden. Cottbus spielt zudem im lukrativen DFB-Pokal gegen Stuttgart und kann sich über etwa 1,5 Millionen Euro aus dem Transfer von Maximilian Phillip freuen, der von Freiburg nach Dortmund wechselt. Es gibt aber auch Rückschläge für das Team um Michael Wahlich. Zur neuen Saison haben Sponsoren ihre Zahlungen im niedrigen sechsstelligen Bereich reduziert. Auch darüber wird der Cottbuser Unternehmer am Abend vor den Mitgliedern sprechen. Und er wird klar machen, dass Energie am Freitag fristgerecht in Berufung gegen das Geisterspiel-Urteil gegangen ist. "Wir sind aktuell daran, unsere Begründung sehr gut zu formulieren. Dazu haben wir uns Rechtsanwälte geholt, die auf diesem Gebiet schon Erfahrungen haben. Ich will vorab nicht zu viel sagen, aber wir sind gewillt, auch noch einige Schritte weiter zu gehen."



Sollte es zum Geisterspiel kommen, rechnet Energie Cottbus mit einem Einnahmeausfall von bis zu 100.000 Euro. Für den verschuldeten Klub wäre es ein herber Rückschlag im Ringen um eine finanzielle Stabilisierung.