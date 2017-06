Immer wieder kommt es nach Spielen von Energie Cottbus zu Ausschreitungen zwischen Fans. Nun belegen Zahlen der Polizei: Der Verein hat die meisten Fans, die in Brandenburg gewalttätig geworden sind - gefolgt von Clubs aus anderen Bundesländern.

Mit 63 Randalierern steht der FC Energie Cottbus mit weitem Abstand an der Spitze der 23 Vereine. Dynamo Dresden und Rot Weiß Erfurt folgen mit jeweils 23 zu Gewalt neigenden Fans. Auf den weiteren Plätzen rangieren der 1. FC Union Berlin (21 Anhänger), Ludwigsfelder FC (18), 1. FC Lok Leipzig (13) und Hertha BSC (12). Unter den restlichen 16 Vereinen, die in der Datei aufgeführt werden, sind neun mit jeweils nur einem auffälligen Fan vermerkt.

Neonazis, Kampfsportler, Rocker - sie geben beim Fanclub "Inferno Cottbus" den Ton an. Nach Berichten des rbb und der Potsdamer Neuesten Nachrichten hat die Polizei den Verfolgungsdruck auf die Gruppierung erhöht. Jetzt gibt "Inferno" seine Auflösung bekannt - nach über 18 Jahren.

Von den insgesamt 220 Randalieren haben 140 ihren Wohnsitz in Brandenburg. Die Angaben werden gespeichert, wenn nach Ausschreitungen bei Fußballspielen im Land Ermittlungen aufgenommen werden.

Die Daten müssen in der Regel nach einem Jahr gelöscht werden. Laut Ministerium will das Polizeipräsidium in Potsdam eine weitere Datei einführen. Darin sollen wichtige Informationen zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, insbesondere Fußballspielen, gesammelt werden.