Peter-Panter-Park in Pankow - Berlin hat jetzt einen inklusiven Sportpark

16.06.17 | 16:25 Uhr

In Berlin-Pankow ist am Freitag der Peter-Panter-Park eröffnet worden. Er ist der erste Sportpark, in dem Kinder mit und ohne Behinderungen zusammen aktiv sind. Barrieren gibt es allerdings immer noch.



Ein Sportpark für Kinder mit und ohne Behinderungen, diese Vision verfolgten Jörg Zwirn und der Berliner Inklusions-Sportverein Pfefferwerk seit sechs Jahren. Am Freitag nun hat dieser Park eröffnet. "Die wachsende Stadt hat wenige Sportflächen", sagt Zwirn, der zur Geschäftsführung des SV Pfefferwerk gehört. Der Verein hat das Projekt mit verwirklicht. Man sei ein Sportverein mit vielen Kindern – es gebe viele, die in den Verein eintreten wollten, aber sich zunächst auf Wartelisten gedulden müssten. "Wir haben uns umgehört, ob da was möglich ist", so Zwirn weiter.

Fußball für Rollstuhlfahrer, Parcours, Kinder-Yoga

Und es war tatsächlich "etwas möglich": Die Schulleitung der Kurt-Tucholsky-Oberschule in Pankow wollte mit einsteigen. Mit ihr zusammen entstand die Idee für den Peter-Panter-Sportpark, dem ersten Inklusions-Sportpark Berlins, benannt nach einem Pseudonym des Schriftstellers Kurt Tucholsky. Sechs Jahre später testen die Ersten den Park zum Kick-Off am Nachmittag. "Die mobile Socceranlage ist nicht nur für Fußball gedacht. Wir möchten dort zum Beispiel auch Rollfußball spielen", so Zwirn. Man könne außerdem Disc-Golf spielen, Parcours meistern oder Kinder-Yoga machen. "Und der Rest wird wachsen", so Zwirn. 400 Kinder und Jugendliche ab drei Jahren können dort Sport treiben.

Hindernisse für Rollstuhlfahrer

Die Sportangebote im Park in der Neumannstraße 11 in Pankow richten sich an Schüler und Bewohner aus dem Kiez. Allerdings muss man für 20 Euro im Monat Mitglied beim SV Pfefferwerk werden. Das ist nicht die einzige Barriere – es müssen noch Hindernisse zum Beispiel für Rollstuhlfahrer ausgeräumt werden. Wie kommt man barrierefrei zu den Umkleidekabinen und zu den Toiletten? Das sei noch nicht möglich, so Zwirn, weil es die finanziellen Mittel noch nicht hergäben. "Aber das sind Sachen, die auch auf unserer Agenda stehen, die wir nach und nach in diesem Sportpark umsetzen möchten."

Ärgerlicher ist für die Engagierten, dass der Sportpark zur Eröffnung noch nicht wie geplant fertig ist. Mit weiteren Spenden hoffen sie, die letzten Umbaumaßnahmen voranzutreiben. 30.000 Euro habe man bereits gesammelt und viele Stunden ehrenamtliche Arbeit investiert. Kurz vor der vollständigen Verwirklichung des ersten inklusiven Sportparks werde man nicht aufgeben. Mit Informationen von Jakob Rüger