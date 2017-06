Veranstalter wollen ins Zentrum - Rennen um die Formel E noch nicht entschieden

11.06.17 | 16:10 Uhr

Mitten in den Metropolen der Welt will die Formel E für strombetriebene Autos werben. Berlin hat das Autorennen in diesem Jahr allerdings von Mitte zum Flughafen Tempelhof zurückverlegt. Nun ist offen, ob der ePrix in der Hauptstadt eine Zukunft hat.

An diesem Wochenende sind zum dritten Mal die Rennpiloten der Formel E in Berlin zu Gast. Doch die Zukunft der Elektroauto-Rennserie in der Hauptstadt ist offen. Für die kommende Saison gibt es noch keinen Vertrag zwischen den Veranstaltern und der vollelektrischen Rennserie, im vorläufigen Kalender für das nächste Jahr sind "Berlin und/oder München" als möglicher Austragungsort für einen deutschen ePrix genannt. "Wir führen derzeit Gespräche mit den Verantwortlichen, es gibt aber noch keine Entscheidung", sagt Horst Seidel, Sportleiter des organisierenden ADAC Berlin-Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Veranstalter setzen auf mehr Werbung in der Stadtmitte

Als Hindernis bei den Verhandlungen erwies sich die Verlegung des Rennens auf den stillgelegten Flughafen Tempelhof. Nach der Premiere 2015 vor den Hangars waren die Autos im vergangenen Jahr auf drängenden Wunsch der Veranstalter über die Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte gerast. Doch die dortigen Anwohner hatten protestiert, vor allem wegen der tagelangen Straßensperrungen. Die Formel-E-Organisatoren und der Weltverband FIA wünschen sich Rennen im Herzen von Großstädten, um einen hohen Werbeeffekt für die Elektromobilität zu erzielen. Die Wahl des Austragungsortes liege aber nicht in der Hand des ADAC, sagte Seidel.

München könnte als Auto-Stadt punkten

Berlin ist bislang die einzige Deutschland-Station der Formel E in Deutschland. München könnte durch den werksseitigen Einstieg der in Bayern beheimateten Autobauer BMW und Audi Pluspunkte bei der Vergabe des Formel-E-Rennens sammeln. Dem Vernehmen nach ist ein ePrix auf der Theresienwiese in der bayerischen Hauptstadt geplant. Am Samstag hatte Felix Rosenqvist das erste der beiden Formel-E-Rennen in Berlin gewonnen. Der Schwede verwies dabei den von der Pole Position gestarteten Brasilianer Lucas di Grassi vom deutschen Abt-Audi-Team auf Platz zwei. Rosenqvists Teamkollege Nick Heidfeld wurde dritter und belegte damit im siebten Saisonlauf zum vierten Mal einen Podiumsplatz.