Rostenqvist gewinnt Formel-E-Rennen in Berlin

Weiteres Rennen am Sonntag

Die leisen Flitzer rasen wieder über das Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof: Die Formel E gastiert an diesem Wochenende zum dritten Mal in Berlin. Das Rennen am Samstag hat der Schwede Felix Rosenqvist gewonnen. Pech hatte der Titelverteidiger.