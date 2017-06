Abgestürzte Fußballklubs - Einmal Keller, immer Keller?

14.06.17 | 06:32 Uhr

1860 München wollte in die Champions League und ist in der Regionalliga gelandet. Dort spielt mittlerweile auch Energie Cottbus. Der Weg zurück nach oben ist kein leichter für Vereine, die einmal in den Abwärtsstrudel geraten sind. Von Matthias Pohl

Das größte Drama der abgelaufenen Fußball-Saison war wohl der Absturz von 1860 München: Der einstige Deutsche Meister mit dem dritthöchsten Etat der zweiten Bundesliga verlor die Relegation gegen Jahn Regensburg und stieg in die dritte Liga ab, wo er mangels Lizenz gleich in die Regionalliga durchgewunken wurde. Dort ist mittlerweile auch Energie Cottbus zu Hause. Der frühere Bundesligist verpasste zuletzt die Rückkehr in die dritte Liga knapp und wird auch in der kommenden Saison viertklassig spielen. Cottbus teilt damit das Schicksal anderer Ost-Vereine mit großer Vergangenheit, die mittlerweile in den Niederungen des Spielbetriebs angekommen sind. Wie sind die Chancen, aus dem Loch wieder rauszukommen?

Nur die umstrittenen Leipziger stehen oben

Gerade für die Ost-Vereine ist es schwer, im Fußball nach oben zu kommen und sich dort zu halten. Einzige Ausnahme: RB Leipzig, ein mit österreichischen Brause-Millionen hochgezogener Retortenklub, der es in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich zur Vizemeisterschaft brachte. In der zweiten Bundesliga haben sich mit Union Berlin, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue nur noch drei Vereine aus dem früheren DDR-Fußball halten können. In der dritten Liga gibt es nach dem Aufstieg von Carl Zeiss Jena sieben ostdeutsche Vertreter. Für alle, die einmal nach unten durchgereicht wurden, ist der Weg zurück in die Bundesliga kein leichter. Einen Durchmarsch - von der dritten Liga in die Bundesliga mit zwei Aufstiegen nacheinander - legten in den vergangenen 25 Jahren gerade einmal sieben Vereine hin; zuletzt kein Rückkehrer, sondern der mit SAP-Millionen angefütterte Klub 1899 Hoffenheim (und nicht RB Leipzig, der zwei Spielzeiten in der zweite Bundesliga vertrödelte).

"In der vierten Liga kannst du kein Geld verdienen"

Für Cottbus heißt das nächste Ziel erst einmal Rückkehr in die dritte Liga - was aus der Regionalliga Nordost auch nicht ganz einfach ist, da der Meister noch eine Aufstiegsrunde gegen einen anderen Regionalliga-Ersten gewinnen muss. "Es ist eine ganz große Hürde, aus der vierten Liga in die dritte zu kommen", weiß rbb-Fußballexperte Lars Becker. Und im kommenden Jahr sollte der FC Energie liefern: "Die haben einen Zweijahresplan für die Rückkehr in die dritte Liga erstellt. Den müssen sie im nächsten Jahr erfüllen, sonst wird es schon wieder schwierig." Denn: "In der vierten Liga kannst du kein Geld verdienen." Immerhin haben sie in Cottbus gerade 1,5 Millionen Euro an dem Transfer von Maximilian Philipp verdient, sagt Andreas Friebel, der für den rbb aus Cottbus berichtet. Borussia Dortmund verpflichtete den Ex-Cottbuser vom SC Freiburg, der FCE hatte sich eine Beteiligung an dem Geschäft zusichern lassen. Das Geld könne in die Mannschaft investiert werden, ein Wiederaufstieg sei machbar, meint Friebel. Und auch von der dritten in die zweite Liga sei der Sprung nicht so groß. Dort wird es dann aber eng: Da spielen einige Traditionsklubs wie Kaiserslautern oder Braunschweig, deren Platz in der Bundesliga wiederum von noch reicheren Vereinen wie Leipzig oder Wolfsburg eingenommen wurde.

Dresden könnte es einmal schaffen

Einen mittelfristigen Aufstieg in die Bundesliga hält Lars Becker sowohl im Falle Cottbus als auch bei ambitionierten Berliner Regionalligisten wie BFC Dynamo oder Berliner AK für nahezu ausgeschlossen. Bessere Perspektiven sieht er beim 1. FC Magdeburg oder beim Zweitligisten Dynamo Dresden. "Gute Struktur, Tradition - da ist in den letzten Jahren eine Menge entstanden". Um einmal in Konkurrenz zu den Branchenbesten treten zu können, müsste wohl ein Investor aufspringen. Das könne aber auch schnell schiefgehen, meint Becker und verweist auf 1860 München. Zudem könne nach der 50+1-Regel des DFB ein Investor zwar sein Geld geben, er dürfe aber nur begrenzt mitbestimmen. Und das ist für viele uninteressant.

Hertha ist aus dem Fahrstuhl raus

Immerhin hat es die einstige Fahrstuhl-Mannschaft Hertha BSC (je sechs Auf- und Abstiege) seit 2013 geschafft, sich in der Bundesliga zu etablieren. "Sie haben eine richtig gute Personalpolitik gemacht", sagt Lars Becker, "und sie haben mit KKR auch einen Investor an Bord." Die US-Beteiligungsgesellschaft, die sich mit rund zehn Prozent bei Hertha eingekauft hat, sei gerade in der ersten Phase wichtig gewesen, weil sie beim hoch verschuldeten Verein die kurzfristigen Verbindlichkeiten bedient hätten. Mit einem Erst- und einem Zweitligisten (Union) sei Berlin gar nicht mal schlecht bedient, meint Becker. Danach kommt lange nichts. Der drittbeste Berliner Verein ist der Regionalliga-Vierte FC Viktoria 1889. Und der hat noch nicht einmal ein eigenes Stadion.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrages hieß es, der KSC spiele in der zweiten Liga. Das ist falsch - die Karlsruher sind vor wenigen Wochen in die dritte Liga abgestiegen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Mit Informationen von Lars Becker und Andreas Friebel