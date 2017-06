DerBrandenburger Dienstag, 20.06.2017 | 00:13 Uhr

…das sehe ich auch so! In anderen Sportarten (Handball, Eishockey etc.) klappt das ja auch. Durch das Anhalten der Zeit würde man also mehr Fußball und wegen der angekündigten Sanktionen hoffentlich auch weniger Schauspiel auf dem Platz sehen. Und das wollen wir doch alle, oder? Eventuell würden sich auch einige Profis wundern, wie lange so ein Spiel dann dauern würde…