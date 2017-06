Ausnahmezustand am Olympiastadion: Hertha BSC beendete exakt am 8. Juni 1997 die Leidenszeit in der 2. Fußball-Bundesliga. Tausende Fans kamen zur Party am Maifeld, um den Aufstieg in die 1. Liga zu feiern. Hier sind die historischen Bilder aus der rbb-Abendschau.