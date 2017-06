Bislang nur ein Bruder beim ISTAF - Die Hartings kämpfen noch mit der WM-Norm

13.06.17 | 17:25 Uhr

Es wäre ein Duell der Diskus-Giganten, noch zumal vor eigenem Publikum - doch noch ist offen, ob die beiden Olympiasieger Robert und Christoph Harting auch beim ISTAF gegeneinander antreten werden. Außerdem haben die beiden noch ein anderes Problem.

Höhepunkt der diesjährigen Leichtathletik-Saison ist die Weltmeisterschaft in London (4. bis 13. August) - doch schon vorher könnte es zu einem direkten Aufeinandertreffen der beiden Diskus-Olympiasieger Christoph und Robert Harting kommen. "Das wird eine geile Zeit. Ich hoffe, dass er körperlich fit ist", sagte der jüngere Harting-Bruder am Dienstag am Rande einer Veranstaltung zum Internationalen Stadion Fest (ISTAF) in Berlin.



"Die anderen interessieren mich nicht"

Christoph hatte 2016 in Rio de Janeiro sensationell Olympia-Gold gewonnen. London-Sieger Robert Harting hatte das Finale wegen eines Hexenschusses verpasst. Allerdings betonte der jüngere Harting am Dienstag auch, dass er dem Aufeinandertreffen mit seinem Bruder keine besondere Bedeutung beimesse: "Die anderen interessieren mich nicht", sagte der 27-Jährige. Ein Wiedersehen der beiden Rivalen könnte es bereits am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Oslo geben - und wenige Tage später möglicherweise auch in Schweden. "Ich glaube, Robert hat auch für Stockholm gemeldet", sagte Christoph - auch dort macht die Diamond League Station, am 18. Juni. Zwischen beiden Wettkämpfen tritt Christoph Harting zudem bei einem Turnier in Dessau an. Ob er beim ISTAF am 27. August im Berliner Olympiastadion gegen seinen Bruder Robert antreten wird, ist allerdings noch offen. Außerdem haben die Hartings aber noch ein anderes Problem, denn keiner der beiden hat bisher das Ticket nach London gelöst.

Beide Hartings knapp an WM-Norm gescheitert

"Ich hoffe, dass dann irgendwann die WM-Norm fällt", benennt Christoph Harting sein vorläufiges Hauptziel. Dafür sind 65 Meter erforderlich. Bei seinem Saisonstart am 13. Mai in Shanghai hatte der 2,07 Meter große Modell-Athlet 63,47 Meter erreicht. Den WM-Start vorausgesetzt, ist sein Ziel klar: "Egal, wo ich bin, ich will immer der Beste sein." London-Olympiasieger Robert Harting hatte bei seinem Comeback am Pfingstmontag in Rehlingen mit 64,99 Metern die WM-Norm nur um einen Zentimeter verfehlt. Der 32-Jährige war wegen einer Magenverstimmung - die er sich am letzten Tag im Trainingslager in Portugal zugezogen hatte - erst verspätet in die Saison eingestiegen. Bislang hat lediglich der Magdeburger Martin Wierig (65,56) die WM-Norm geschafft.

Sendung: Inforadio, 13.06.2017, 14 Uhr