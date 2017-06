Deutsche Politiker gedenken Helmut Kohls in Berlin

Totenmesse in der Hedwigskathedrale

Einen Staatsakt für Helmut Kohl wird es wohl nicht geben - die Unionsfraktion hat daher eine Totenmesse in Berlin initiiert. Am Dienstagmorgen kamen zahlreiche Politiker in die Hedwigskathedrale, um den verstorbenen Altkanzler zu würdigen.