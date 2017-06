Davie Selke dürfte vielen Hertha-Fans ein Begriff sein: Der Stürmer von RB Leipzig erzielte gegen die Berliner am 32. Spieltag zwei Tore im Olympiastadion. Der 22-Jährige wird wohl nicht mit RB in der Champions League spielen - sondern für Hertha in der Europa League.

Selke war vor zwei Jahren von Werder Bremen zu Leipzig gewechselt, war dort aber in der vergangenen Saison häufig nur noch Ersatz. Der Angreifer stand in der Spielzeit 2016/17 in zwei Ligapartien in der Startformation und erzielte vier Tore. "Wir werden Davie nicht auf Teufel komm raus abgeben", hatte Sportdirektor Ralf Rangnick kurz vor Saisonende über Selke gesagt. "Und schon gar nicht für Low-Budget-Preise."



Er spielte für Deutschland auch in sämtlichen U-Auswahlmannschaften und bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Dabei erzielte er in fünf Spielen zwei Tore und gewann die Silbermedaille.