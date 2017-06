Auf der Anlage neben dem Olympiastadion spricht Bach auch über Olympische Spiele in seiner Heimat. Nach zwei gescheiterten Anläufen für Winterspiele in München und Sommerspiele in Hamburg hatte Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) zuletzt eine Grundsatzdebatte über Olympische Spiele in Deutschland angeregt. Bach begrüßt das: "Ich freue mich über das wiederaufflammende Interesse an Olympischen Spielen in Deutschland. Das tut wirklich gut. Wir (vom IOC) sehen das in verschiedenen Regionen - auch in Berlin, aber nicht nur. Ich würde mich wirklich freuen, wenn hier diese Begeisterung anhält, und ich es vielleicht doch noch erlebe, dass ich Olympische Spiele in meinem Heimatland feiern kann."