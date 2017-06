Turbine Potsdam vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga: Die Schweizer Nationalspielerin Rahel Kiwic wechselt vom Ligakonkurrenten MSV Duisburg in die brandenburgische Landeshauptstadt.



Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat die 26-jährige Verteidigerin einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Ihre Zweikampfstärke, ihre Robustheit sowie ihr Kopfballspiel werden uns in der nächsten Saison voranbringen", erklärte Turbine-Trainer Matthias Rudolph.



Kiwic hatte mit dem FC Zürich fünfmal die Schweizer Meisterschaft geholt, ehe sie im Jahr 2014 nach Duisburg ging.