Schnell interessierten sich auch weiße Siedler für das Spiel und so zählt Lacrosse heute neben Eishockey zur Nationalsportart Kanadas. Kein Wunder, schließlich ähneln sich beide Sportarten, wie der deutsche Nationalspieler Lars Nitz von Berlin Lacrosse (BLAX) erklärt: "Man spielt mit Vollkörperkontakt, das heißt, man darf seinen Gegenspieler mit dem eigenen Schläger schlagen, auf seinen Schläger und auch auf seine Hände, auf seine Arme. Ziel muss es sein, an den Ball zu kommen und auch fair zu spielen, aber Körperkontakt ist generell erlaubt."

"Kleiner Bruder des Krieges" – so nannten die Indianer Nordamerikas das Spiel, mit dem sie sich auf Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen vorbereiteten. Bis zu 100 Krieger der Irokesen oder Cherokee beteiligten sich an solchen Wettkämpfen, dem Kriegsgott geweiht wurden und oftmals tödlich endeten. Das Ziel war dabei, ein Tor zu erzielen, aber auch, den Team- und den Kampfgeist zu stärken.

Berlin Lacrosse trainiert zwei Mal die Woche, immer montags und mittwochs von 19 Uhr 30 bis 21 Uhr 30 auf der Anlage am Kühlen Weg in Charlottenburg beim Mommsenstadion nebenan. "Neugierige sind bei uns herzlich willkommen, wir stellen auch die komplette Ausrüstung zur Verfügung", verspricht der Vorsitzende Nico Berge. Informieren kann sich jeder auf der Homepage vom BLAX: http://www.blax.de )

Den 32-Jährigen begeistert die Vielseitigkeit seiner Lieblingssportart. Als ehemaliger Eishockeyspieler schätzt Berge das Körperliche, das Dynamische, die Geschwindigkeit, aber auch die Gelassenheit beim Lacrosse. Es sei eben doch ein Amateursport: Es gehe darum, Spaß zu haben, auf Partys zu gehen oder nach dem Spiel zusammen ein Bier trinken. All das mache Lacrosse so attraktiv für sportbegeisterte junge Menschen, erzählt Berge.

Von der Schutzausrüstung abgesehen ähnelt Lacrosse durchaus anderen Ballsportarten, wie Nico Berge bestätigt. "Vom Taktischen her geht es eher schon in Richtung Basketball, Handball", sagt der Vorsitzende vom BLAX. "Man baut das Spiel auf, man guckt vorne nach der guten Situation, ein Tor zu erzielen."

In vier mal zwanzig Minuten versucht eine zehnköpfige Mannschaft auf einem fußballplatzgroßen Feld mehr Hartgummibälle mit den Schlägern im Netz zu versenken als der Gegner. Dabei passen die Spieler das tennisballgroße Objekt mit ihren Schlägern übers Feld und fangen es mit der sogenannten Pocket. Diese sitzt als kleines Fangnetz am Kopf des Schlägers. Mit einer ruckartigen Bewegung katapultiert der Angreifer den Ball aus der Pocket und versucht ein Tor zu erzielen. Ein Torwart soll das verhindern.

Die Herren laufen unter anderem mit Helm, Handschuhen, Ellenbogenschützern, Schulterprotektoren und Mundschutz auf, die Frauen tragen maximal einen Sichtschutz, denn bei den Damen ist rüpelhaftes Ballerobern verboten. Frauen-Lacrosse ähnelt auf den ersten Blick einer Art Luft-Hockey, orientiert sich taktisch aber eher am Hand- oder Basketball.

Die TopTeams kommen aus Kanada, den USA und Japan. In Europa zählt Deutschland zur Spitze, muss sich aber hinter England und Israel einordnen. Die spielstärkste Herren-Liga sucht natürlich in Kanada beim Ross Cup ihren Sieger, in Deutschland existieren mittlerweile drei Herrenligen, vier Damenligen und zwei Juniorenligen, die unter dem Dachverband Deutscher Lacrosse Verband organisiert sind. Lacrosse besitzt im Land der Dichter und Denker als exotisch anmutender Sport also schon eine gewisse Tradition, gerade junge Studenten spielen gern und häufig Lacrosse.