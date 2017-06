Garcia Reneses gehört mit neun spanischen Meistertiteln, fünf Europapokalsiegen und dem Gewinn der olympischen Silbermedaille mit Spanien (2008 in Peking) zu den erfolgreichsten europäischen Trainern. Er coachte unter anderem den FC Barcelona, Unicaja Malaga und Baloncesto Sevilla. Der gebürtige Madrilene war Förderer der NBA-Stars Pau Gasol und Ricky Rubio, auch die spanischen Topspieler Juan Carlos Navarro und Rudy Fernandez hörten auf seinen Rat.



"Er wird unserem Programm auf vielen Ebenen wichtige Impulse zur Qualitätssteigerung geben können", kommentierte Manager Marco Baldi die Verpflichtung. Garcia Reneses möchte nach eigenem Bekunden "junge deutsche Spieler weiterentwickeln" und dabei helfen, "den Club noch besser zu machen".

Die Berliner scheiterten in der abgelaufenen Spielzeit im Playoff-Viertelfinale an Bayern München. Alba hatte zu Beginn der letzten Saison Ahmet Caki als Trainer verpflichtet, ihn wegen Erfolglosigkeit aber noch vor Beginn der Playoffs wieder entlassen. Alba hatte auch mit Verletzungspech zu kämpfen, doch Manager Marco Baldi sagte nach Saisonende: "Ein Club wie Alba Berlin muss in der Lage sein, auch schwere Ausfälle zu kompensieren. Und deshalb haben wir auch am Trainer nicht festgehalten, denn wir waren der Meinung, dass trotzdem nicht das Optimum rausgeholt wurde." Das Traineramt übernahm Thomas Päch für den Rest der Saison. Nun wird Päch aller Voraussicht nach als Co-Trainer vom Routinier Reneses lernen können.