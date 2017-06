Deutsche Radsport-Meisterschaften in Chemnitz

Die Cottbuser Radsportler präsentieren sich hervorragend bei den deutschen Meisterschaften in Chemnitz. Tony Martin und Trixi Worrack holten am Freitag die Zeitfahr-Titel. Und auch der Nachwuchs lag ganz vorn.

Radprofi Tony Martin ist zum sechsten Mal in Serie und zum siebten Mal insgesamt deutscher Meister im Einzelzeitfahren. Der gebürtige Cottbuser absolvierte die 48 Kilometer lange Strecke am Freitag bei den Titelkämpfen in Chemnitz in 54:16 Minuten.

Dem 32-jährigen Martin diente das Rennen in erster Linie zur Vorbereitung auf das Zeitfahren, mit dem in einer Woche die Tour de France in Düsseldorf eröffnet wird. Mit einem Sieg auf der 14 Kilometer langen Strecke würde sich der vierfache Zeitfahr-Weltmeister zumindest für einen Tag das Gelbe Trikot überstreifen können.

Bei den Frauen holte sich die Cottbuserin Trixi Worrack ihren zehnten deutschen Titel. Die 35-Jährige war am Freitag zum Auftakt der nationalen Titelkämpfe in Chemnitz im Zeitfahren nach 31,2 Kilometern mit 41:02 Minuten nur zwei Sekunden schneller als die Vizemeisterin Lisa Brennauer. Die dreimalige Weltmeisterin aus Durach hatte in der ersten Zwischenzeit noch zehn Sekunden vor Worrack gelegen. Stephanie Pohl aus Cottbus (+ 12 Sekunden) wurde Dritte.

Worrack stand im Vorjahr nach einem folgenschweren Sturz in Italien schon vor dem Karriereende. Ihr musste eine Niere entfernt werden, trotzdem stand sie sechs Monate später bei den Olympischen Spielen in Rio wieder am Start.

Auch in der U23-Klasse lag ein Cottbuser am Ende ganz vorn: Richard Banusch siegte über die gleiche Distanz wie die Frauen in 38:01 Minuten vor dem Schwenninger Patrick Haller und Julian Braun aus Kirchen bei Siegen.

