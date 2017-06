Berliner soll Sprinter im Sunweb-Team pushen - Simon Geschke fährt wieder Tour de France

27.06.17 | 08:07 Uhr

Wenn am Samstag die Tour de France in Düsseldorf startet, beginnt für Simon Geschke das Rennen des Jahres. 2015 konnte der Berliner bereits eine schwere Bergetappe bei der Frankreich-Rundfahrt gewinnen. Auch in diesem Jahr will er wieder angreifen.

Der Berliner Radprofi Simon Geschke wird am Samstag als einer von neun Fahrern des deutschen Sunweb-Teams bei der Tour de France starten. Seine Aufgabe: Er soll den Mannschaftskapitän Michael Matthews bei der Jagd nach dem Grünen Trikot des punktbesten Sprinters unterstützen. 30 Jahre nach dem "Grand Départ" in Berlin startet die Frankreich-Rundfahrt in diesem Jahr mit einem Einzelzeitfahren in Düsseldorf erneut in Deutschland [mehr zur Tour de France auf sportschau.de].

Nur die besten Neun fahren nach Frankreich

"Im Moment freue ich mich noch darauf und bin natürlich auch guter Dinge", sagte Geschke dem rbb. In den drei Wochen könne aber auch vieles passieren. "In der dritten Woche hat man es dann schon langsam satt." Insgesamt 3.540 Kilometer warten auf die 198 Fahrer, davon fünf schwere Etappen durchs Hochgebirge. Erneut für die Tour nominiert worden zu sein, mache ihn stolz, erklärte Geschke. In seinem Team seien 30 Fahrer, doch nur neun würden ausgewählt. "Von daher ist es schon eine Ehre und ein Zeichen von Vertrauen, wenn man dort hingeschickt wird." Die Tour de France ziehe die meiste Aufmerksamkeit auf sich - daher werde die beste Mannschaft dorthin geschickt.



Zur Person Simon Geschke, geboren am 13. März 1986 in Berlin, ist seit 2009 Radprofi. Sein Team Sunweb ging aus der Mannschaft Giant-Alpecin hervor. Sein bislang größter Erfolg ist der Sieg auf der 17. Etappe der Tour de France 2015. Simon ist Sohn des ehemaligen Bahnradweltmeisters Jürgen Geschke. Im Peloton ist er gut an seinem Vollbart zu erkennen.

Bei 100 km/h fährt die Angst mit

"Radsport ist für mich mehr Team- als Einzelsportart", erklärte Geschke seine Rolle. Pro Team kämen nur ein, zwei Leute für die Gesamtwertung oder Etappensiege infrage. Die anderen Fahrer seien Helfer. "Die Motivation zieht man daraus, dass man Teil eines Teamerfolgs ist." Seine Aufgabe sei es, dem Kapitän "das Leben so leicht wie möglich" zu machen. Allerdings hat Geschke auch selbst schon Erfolgsgeschichte bei der Tour geschrieben: 2015 gelang ihm nach 50 Kilometern Alleinfahrt der Sieg auf einer schweren Bergetappe von Digne-les-Bains nach Pra-Loup. Auch für dieses Jahr hat sich der Mann mit dem Bart einiges vorgenommen: "Ich will gerne mit dem Team eine Etappe gewinnen, und auch selbst ein-, zweimal um den Etappensieg mitfahren." Bei Abfahrten mit 100 km/h fahre schon die Angst mit, räumte Geschke ein. Die Angst beschütze einen aber auch. "Ich hatte zum Glück noch keine schweren Unfälle. Ein paar Knochenbrüche, aber nichts Schwerwiegendes."

Thema Doping: Kampf ums Image

Geschke äußerte sich auch zum Thema Doping. Seine Trainingsdaten seien für jedermann öffentlich zugängig, sein Team werde ständig durchleuchtet. Der Radsport habe nun einmal seit der EPO-Ära in den 1990er-Jahren diesen Ruf. Die deutschen Fahrer gingen mittlerweile sehr offensiv mit dem Thema Doping um. Sie präsentierten sich als gläserne Fahrer und seien um eine Besserung des Images bemüht. Er könne nicht sicher sein, dass seine Konkurrenten bei der Tour sauber seien, so Geschke. "Man muss in jedem Bereich des Lebens und in jedem Beruf einen gewissen Grad des Vertrauens mitbringen." Das ein Sport komplett sauber sei, könne man nie zu 100 Prozent sicher sein.