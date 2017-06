Die leisen Flitzer rasen wieder über das Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof: Die Formel E gastiert an diesem Wochenende zum dritten Mal in Berlin. Das Rennen am Samstag hat der Schwede Felix Rosenqvist gewonnen. Pech hatte der Titelverteidiger.

Der Schwede Felix Rosenqvist hat das erste der beiden Formel-E-Rennen in Berlin gewonnen. Der 25-Jährige vom Mahindra-Rennstall holte sich am Samstag auf dem früheren Flughafen Tempelhof seinen ersten Sieg in der elektrischen Rennserie. Rosenqvist verwies dabei den von der Pole Position gestarteten Brasilianer Lucas di Grassi vom deutschen Abt-Audi-Team auf Platz zwei. "Der ganze Tag war unglaublich. Ich bin überglücklich", sagte Rosenqvist, der damit auch für den ersten Sieg des indischen Teams sorgte.

Titelverteidiger Sebastién Buemi kämpfte sich von Startplatz 14 noch auf Rang fünf nach vorn. Der Schweizer Renault-Fahrer wurde aber nachträglich wegen eines Regelverstoßes beim Reifendruck disqualifiziert. Buemi, der zuvor fünf von sechs Rennen gewonnen hatte, führt die Gesamtwertung aber weiter mit 22 Punkten Vorsprung vor di Grassi an. Am Sonntag wird in Berlin ein weiterer ePrix ausgetragen.

Die Formel E wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Berlin ausgetragen - es ist die einzige ePrix-Station in Deutschland. Die Premiere fand 2015 auf dem Vorfeld des einstigen Flughafens statt. Ein Jahr später wich der Veranstalter auf die Karl-Marx-Allee aus, weil in den Hangars tausende Flüchtlinge notdürftig untergebracht waren. Die Rennstrecke in Mitte war wegen der umfangreichen Straßensperrungen heftig umstritten. In diesem Jahr kehrte die Formel E nun auf ihre Premieren-Strecke zurück - der Wohnraum der Flüchtlinge, von denen immer noch einige in den Hangars leben, soll laut Veranstalter durch die Rennen nicht eingeschränkt sein.