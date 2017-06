Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki setzt nach einer längeren sportlichen Durststrecke wieder auf ihren Vater Richard als Trainer. "Ich war so lange raus und wusste auch nicht, wann ich zurückkommen kann. Ich glaube, dass ich deshalb einfach zu dem zurückkehren wollte, was funktioniert hat, einfach 'back to the roots', wie man so schön sagt", sagte die Berlinerin dem "Tennis Magazin".

Lisicki war 2013 als erste Deutsche seit Steffi Graf ins Finale des Wimbledon-Turniers eingezogen, wo sie der Italienerin Marion Bartoli unterlag. Danach folgte ein sportlicher Absturz - immer wieder wurde sie von Verletzungen zurückgeworfen, auch mehrere Trainerwechsel brachten keine Wende.

Jetzt soll ihr Vater sie zurück in die Erfolgsspur bringen. "Ich weiß, mein Vater will das Beste für mich. Er hat gesehen, wie sehr ich gelitten habe, als ich mit Verletzungen gespielt habe, weil ich zu früh zurückgekommen war", so Lisicki.

Bei ihrem Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause hatte die 27-Jährige in der vergangenen Woche das Viertelfinale beim Turnier auf Mallorca erreicht. In Wimbledon (3. bis 16. Juli tritt sie ohne Erwartungen an. "Ich komme immer noch zurück, ich muss mich immer noch hocharbeiten."