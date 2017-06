Audio: Inforadio | 15.06.2017 | Lars Becker

Schwimm-Meisterschaften in Berlin - Feuerprobe für die deutschen Schwimmer

15.06.17 | 12:04 Uhr

Die deutschen Schwimmer wollen nach dem Debakel in Rio wieder zurück in die Erfolgsspur. Neue Methoden, neue Regeln und neue Normen: Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin kommt das Konzept von Bundestrainer Lambertz nun auf den Prüfstand. Von Lars Becker



Alles neu in 2017? Zu den deutschen Meisterschaften in Berlin sind bis zum Sonntag mehr als 650 Schwimmer aus 189 Vereinen angemeldet. Für die besten deutschen Schwimmer geht es um viel: Sie müssen sich hier für die Weltmeisterschaft Mitte Juli in Budapest qualifizieren. Der Deutsche Schwimmverband (DSV) steht seit den medaillenlosen Olympischen Spielen in Rio de Janeiro unter Druck. Hinzu kommt, dass Bundestrainer Henning Lambertz die Normzeiten noch einmal erheblich verschärft hat. Selbst die wenigen DSV-Medaillenkandidaten müssen bereits in Berlin annähernd Bestleistung abrufen. "Vorher konnte man sagen, bei der Qualifikation, da kann man auch mal einen oder zwei Fehler machen oder mal was ausprobieren", sagt Lagenspezialist Philip Heintz, "aber die jetzt geforderte Normzeit bin ich in Rio im Halbfinale geschwommen, da kann ich mir nicht mehr so viele Fehler erlauben. Das heißt, ich bin jetzt in Berlin schon zu 100 Prozent fokussiert und körperlich fit."

Das neue Konzept von Henning Lambertz ist bei den Schwimmern umstritten

Weichere Normen für die U23

Neben den Top-Leuten setzt der Bundestrainer voll auf die jüngere Generation, auf die U23. Den Athleten ab Jahrgang 1995 und jünger räumt Trainer Lambertz deshalb deutlich weichere Normzeiten ein. Der obligatorische Überprüfungs-Wettbewerb entfällt, den Zeitraum zwischen nationaler Meisterschaft und WM hat Lambertz deutlich verkürzt. Das erfordert eine Anpassung der Trainingssteuerung.



"Die Amerikaner machen das auch so, dass sie nah am Saisonhöhepunkt schon in guter Form sind", wertet Deutschlands Top-Schwimmer Marco Koch, der Weltmeister über 200 Meter Brust, die neue Vorgabe positiv: "Dann wird es hoffentlich relativ leicht, die Form vier Wochen zu konservieren und einfach nochmal abzurufen", betont Koch, äußert aber gleichzeitig Bedenken: "Ich weiß aber nicht, ob es dann möglich ist, sich bei der WM nochmal zu steigern."

Leistung durch drei Säulen-System

Als Konsequenz aus den erneut medaillenlosen olympischen Spielen in Rio im Sommer 2016 und der anstehenden Leistungsportreform, setzt auch Henning Lambertz kompromissloser als bisher auf Innovationen und Reformen. Neben den heftigen Normen forciert der Bundestrainer die Zentralisierung seiner Athleten auf einige wenige Bundesstützpunkte. Nur wer mitzieht, erhält die Förderung des Verbandes. Ein erster Härtefall sorgt bereits für Debatten. Vanessa Grimberg verliert ihre Anstellung als Sportsoldatin, weil sie nicht wie gewünscht von Stuttgart zum Bundesstützpunkt Heidelberg wechseln will. Die dritte Säule der Reform: Lambertz gibt den Schwimmern ein neues und verbindliches, auf Maximalkraft beruhendes Kraftkonzept vor.

Wettkampf Halle im Europa-Sportpark - Deutsche Meisterschaften Vom 15 - 18. Juni 2017 im Velodrom

Zum ersten Mal seit er 2013 die Verantwortung übernommen hat, gerät der Bundestrainer unter Druck. So warf der zurückgetretene Weltrekordler Paul Biedermann Lambertz vor, er versuche allen eine Doktrin aufzudrücken, von der nur er selbst überzeugt ist". Lambertz wehrt sich gegen die zum Teil heftige Kritik: "Alle müssen den Mut haben, auf den Entscheidungen meines Teams nicht herumzuhacken, sondern sie eigenmotiviert umzusetzen", so Lambertz. Ein 'Weiter so', könne es nicht geben, er "vermisst bei einigen die Aufbruchsstimmung, die Haltung: Jetzt packen wir es an!"

Marco Koch kann seine Form noch nicht richtig einschätzen

"Richtung Bodybuilder im Wasser"

Der Rückhalt des Präsidiums des Deutschen Schwimmverbands (DSV) ist Lambertz sicher und auch Marco Koch trägt das gewöhnungsbedürftige und mit Unsicherheiten verbundene Kraftkonzept des Bundestrainers mit: "Gerade am Anfang war der Unterschied doch sehr extrem. Ich war ziemlich stark im Wasser, ich habe mich gut gefühlt, konnte aber nicht richtig schwimmen. Eher so Richtung Bodybuilder im Wasser", beschreibt Koch die Veränderung. "Es hat dann auch lange gedauert, bis ich das wieder ins Wasser umsetzen konnte und mich daran gewöhnt habe. Und jetzt tappe ich noch ein wenig im Dunkeln und kann meine Form einfach gar nicht einschätzen", räumt Koch seine Unsicherheit vor den Deutschen Meisterschaften ein. Unabhängig von den Reformen des Bundestrainers ist das nacholympische Jahr traditionell die Zeit für Experimente. Marco Koch schwimmt deutlich weniger Wettkämpfe, Philip Heintz hat die Schwerpunkte im Training verändert: "Vorher habe ich mehr Kilometer im Training absolviert, dafür mache ich jetzt deutlich mehr Einheiten in Renngeschwindigkeit."

Die deutschen Meisterschaften in Berlin könnten erste wertvolle Hinweise liefern - für die Zukunft, für das, was über das Jahr hinaus wirklich wichtig ist. "Der große Blick geht Richtung Tokio. Wenn es in diesem Jahr noch nicht richtig passt, ist das eigentlich egal. Man hat andere Ziele", legt Marco Koch den Focus eindeutig auf 2020. Am Ergebnis der Olympischen Spiele von Tokio will sich auch der Bundestrainer messen lassen. Mit dieser Perspektive ist Henning Lambertz 2013 angetreten.