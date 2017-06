Die Europameisterschaften in Kiew haben für die deutschen Wasserspringer mit einer großen Enttäuschung begonnen. Patrick Hausding und Maria Kurjo belegten im Team-Event lediglich Rang acht. "Das ging voll in die Hose, dabei wäre eine Medaille durchaus möglich gewesen", sagte Bundestrainer Lutz Buschkow.

Den Titel sicherten sich die Franzosen Matthieu Rosset und Laura Marino (372,40) vor den ukrainischen Lokalmatadoren Alexander Gorschkowosow und Viktoria Kesar (366,55). Bronze ging an Viktor Minibajew und Nadeschda Baschina (366,10). Die beiden Russen hatten den Titel zuletzt dreimal in Serie gewonnen. Das deutsche Duo kam im Team-Wettbewerb auf lediglich 289,20 Punkte.



Eine Nullnummer des Berliners Hausding bei seinem zweiten von drei Sprüngen sorgte für Ernüchterung. "Ich habe den Absprung nicht richtig erwischt und dann keine Höhe bekommen", beschrieb der 13-fache Europameister sein Malheur. "Da kann man nichts mehr retten, wenn man schon am Anfang des Sprungs einen Fehler macht." Auch die Berlinerin Kurjo hatte sich mehr erhofft: "Da steht man am Beckenrand und ist machtlos."