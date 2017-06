rbb-Serie von der EM in Kiew - Wasserspringer Hausding macht sein Ding

12.06.17 | 16:20 Uhr

Ab Montag kämpfen die deutschen Wasserspringer bei den Europameisterschaften in Kiew um Medaillen. Angeführt wird das Team von Patrick Hausding. Wir zeigen in unserer Serie "Auerbach oder Arschbombe" mit Hilfe des Berliners, was auch abseits des Beckens los ist.

Vier Medaillen bei vier Starts – das ist das angestrebte Ziel von Patrick Hausding. Nicht unrealistisch, denn seit 2008 hat der Berliner bei den jährlich ausgetragenen Europameisterschaften 27 Medaillen gewonnen, also im Schnitt drei pro Jahr. Und auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen konnte Hausding, seit einem Jahrzehnt in der Weltspitze, schon triumphieren: In Rio de Janeiro gewann er die erste Medaille eines deutschen Wasserspringers vom 3-Meter-Brett seit 1912.

Im Jahr 2010 in Budapest gelang Hausding sein größter Coup auf europäischer Ebene, als er als erster Wasserspringer fünf Medaillen bei fünf Starts holte – und Berlins Sportler des Jahres wurde.



Erster Start im Teamwettbewerb

Allein neun Mal in Serie triumphierte Hausding bei Europameisterschaften mit seinem langjährigen Partner Sascha Klein im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm. Diesen Titel wird er in diesem Jahr aber nicht verteidigen können: Klein ist in Kiew nicht am Start. Dafür tritt Hausding mit Stephan Feck synchron vom 3-Meter-Brett an, zudem allein vom 1-Meter- und 3-Meter-Brett. Los geht es für Hausding am Montag aber im Teamwettbewerb mit der Berlinerin Maria Kurjo: Sechs Sprünge müssen die beiden zeigen, je drei vom Zehn-Meter-Turm und drei vom Drei-Meter-Brett. Dabei muss jeder der beiden mindestens einmal aus zehn Metern und einmal aus drei Metern springen. Gezeigt werden alle Sprunggruppen, allerdings nicht synchron. Stattdessen springt jeder für sich. Die Punkte der Einzelsprünge werden addiert.

Fünf Berliner sind im Team

In diesem Jahr sind die Europameisterschaften ein reiner Wettbewerb der Wasserspinger: Die Schwimmer gehen im Gegensatz zu den Springern nur alle zwei Jahre in den Wettkampf, sie sind dann 2018 wieder mit von der Partie. Für das deutsche Team starten fünf Berliner: neben den arrivierten Olympia-Startern Kurjo und Hausding noch die beiden Schwestern Christina und Elena Wassen sowie der erst 16-jährige Lou Massenberg. Der wurde im vergangenen Jahr Junioren-Weltmeister - ein Titel, den sein großes Vorbild Patrick Hausding nie erreichen konnte. Jetzt halten Lou Massenberg und Patrick Hausding die deutschen Farben in Kiew gemeinsam hoch. Am vergangenen Mittwoch kam das Team in der Ukraine an – seitdem bereiten sich die Wassersportler auf den Wettbewerb vor. Immer an Hausdings Seite: Synchron-Partner Stephan Feck aus Leipzig und Trainer Christoph Bohm, ebenfalls aus Berlin.



Video

Täglich trainieren die Wasserspringer in der Sprunghalle – ein ständiges Pendeln zwischen Hotelzimmer und Wettkampfanlage, der klassische Ablauf bei einem sportlichen Großereignis. Vom Land selbst sehen die Athleten meist wenig. Immerhin haben die Wasserspringer vor den Wettkämpfen einen Ausflug in den ukrainischen Großstadtdschungel gewagt.

Video

Im Verlauf der Woche gibt Patrick Hausding in unserer Serie weitere Einblicke in die Welt eines Wasserspringers. Unter anderem wird der Sportsoldat das ABC der Sprünge vorstellen und zeigen, dass auch bei einem Topstar der Szene nicht jeder Sprung sitzt. Und natürlich schauen wir, wie sich Hausding bei seiner zehnten Europameisterschaft schlägt.