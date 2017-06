Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet mit einem Heimspiel im Olympiastadion gegen Aufsteiger VfB Stuttgart in die neue Saison. Das ergab die offizielle Spielplan-Verkündung der Deutschen Fußball-Liga am Donnerstag.

Der erste Spieltag findet vom 18. bis 20. August statt, wobei Meister Bayern München an dem Freitag gegen Bayer Leverkusen die Saison 2017/18 offiziell eröffnet.

Am zweiten Spieltag muss die Mannschaft von Trainer Pal Dardai bei Borussia Dortmund antreten. Zum Duell mit Bayern München komm es am siebten Spieltag. Den Abschluss bilden in der Hin- und Rückrunde die Duelle mit RasenBallsport Leipzig, am letzten Spieltag im heimischen Berliner Olympiastadion.