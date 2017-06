Video: Abendschau | 20.06.2017 | Dietmar Teige

Alte Försterei wird erstligatauglich - Union Berlin baut Stadion auf 37.000 Plätze aus

20.06.17 | 20:00 Uhr

Union Berlin hat seine lang erwarteten Ausbaupläne vorgestellt. Die haben es in sich: 15.000 Fans mehr sollen ins Stadion an der Alten Försterei passen. Kosten: 38 Millionen Euro. Der Charme der eisernen Spielstätte soll aber erhalten bleiben. Von Stephanie Baczyk

Unions Präsident Dirk Zingler erinnert sich noch ganz genau an die Alte Försterei, damals Mitte der Siebzigerjahre. "Ich sehe Unkraut und Pusteblumen – auf Stufen, auf denen man kaum stehen konnte", erzählt er. "Und die Füße taten weh, weil da so 'ne olle Kante war." Es ist eine Beschreibung wie aus einem anderen Leben, betrachtet man das Stadion des 1. FC Union heute. Das gleicht einem Schmuckkästchen – und soll in den kommenden drei Jahren noch schmucker werden. Und vor allem größer.

Der Vorstandsvorsitzende der «An der Alten Försterei» Stadionbetriebs AG, Dirk Thieme (li.), und der Präsident des 1. FC Union Berlin, Dirk Zingler, stellen ihre Ausbaupläne für das Stadion An der Alten Försterei vor.

Stadion soll eigenen Charakter erhalten

Fast 37.000 Fans sollen künftig reinpassen – statt wie bislang 22.000. Die Alte Försterei wird bundesligatauglich gemacht. Nach den Lizenzbestimmungen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) müssen 8.000 Sitzplätze vorhanden sein, der 1. FC Union kommt in seinen Planungen auf eine Zahl von 8.286. "Wir werden einen Oberrang bauen über die drei jetzigen Stehplatz-Traversen, die wir nicht anfassen, weil die Menschen diese Stehplätze selber gebaut haben", erklärt Zingler und lächelt. Dass der einzigartige Charakter des Stadions erhalten bleiben soll, hat die Vereinsführung in den vergangenen Monaten immer wieder bekräftigt. Kein Wunder also, dass die Alte Försterei auch in Zukunft größtenteils aus Stehplätzen bestehen wird. Statt wie bisher 18.395 wird es 28.692 solcher Plätze geben. "Das Stadion ist historisch gewachsen, in jedem Jahrzehnt ist etwas passiert", sagt Dirk Zingler. "Wir haben in den letzten Monaten mit verschiedensten Fangruppen zusammen gesessen, haben diskutiert, wie wir die Bereiche gestalten wollen. Und wir wollen nichts kopieren. Dieses Stadion muss seinen eigenen Charakter haben."

So soll die neue Alte Försterei aussehen

Der 1. FC Union Berlin hat die Pläne zum Stadionumbau der Alten Försterei bei seinen Mitgliedern bei der Mitgliederversammlung am 20.06.2017 vorgestellt. Die Kapazität soll deutlich erhöht werden, von bisher 22.012 Plätzen auf 36.978 Plätze. Im Frühjahr 2019 soll es losgehen und pünktlich zum 100. Jubiläum im Sommer 2020 fertig sein.



Dirk Thieme (links) und Dirk Zingler, der Präsident des 1. FC Union Berlin, sind sichtlich zufrieden mit den vorgestellten Veränderungen.



Die Grafik zeigt das Clubhaus der Unioner mit integriertem Fanhaus.



Hier die neue Alte Försterei aus der Vogelperspektive.



Die Gegengerade wird einen Oberrang erhalten. Damit wird es fast 30.000 Stehplätze im Stadion geben.



Neben dem Gästeblock, der auch einen Oberrang erhalten soll, wird eine neue Sicherheitszentrale entstehen.



Bis 2020 soll das Stadion An der Alten Försterei bundesligatauglich sein. Nach derzeitigem Planungsstand belaufen sich die Baukosten auf rund 38 Millionen Euro.

Baubeginn erst im Frühjahr 2019

Dass die Fans aktiv mitgeplant und ihre Wünsche geäußert haben, wundert nicht. Sie sind in den vergangenen Jahren immer wieder Teil der Umbauten gewesen, haben sogar mit Schaufel und Schubkarre geholfen, das Stadion zu verändern. "Die Szene selbst hat sich entschieden, einen Oberrang zu haben – keine durchgehende Wand", beschreibt Unions Präsident ein Beispiel. "Alle haben immer nach einer Lösung gesucht. Das waren faire und teilweise auch lustige Gespräche, weil jeder seine Wünsche äußern konnte." Ein neues Dach, zusätzliche Tribünen, Treppenhäuser – und eine neue Lichtanlage soll es geben. Baubeginn im Stadion selbst ist allerdings erst im Frühjahr 2019, vorher läuft ein sogenanntes vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren. Darin geht es unter anderem um den Lärmschutz. "Die Dinge brauchen mehr Vorbereitungszeit, weil sie planungsrechtlich andere Dimensionen haben. Wir müssen unter anderem die Verkehrssituationen planen", so Zingler. Angedacht ist, dass das Land Berlin dem 1. FC Union entgegenkommt – beispielsweise durch eine höhere Taktung der S-Bahn-Linie vom Ostkreuz aus.

Punktlandung zum 100. Geburtstag der Alten Försterei

Die Kosten belaufen sich auf 38 Millionen Euro – darin enthalten ist auch der Bau eines Clubhauses, in dem künftig der Fanshop, Büros oder auch gastronomische Angebote zu finden sein werden. Hierfür beginnen die Arbeiten bereits im Frühjahr 2018. "Unser Ziel ist es, dass wir am Ende mit Fertigstellung des neuen Stadions die gleiche Belastung haben wie heute", verrät Dirk Zingler. "Wir wollen es solide finanzieren, am Ende darf die Belastung aus dem Stadion nie den Verein an sich gefährden. Wir wollen klassisch Hypotheken finanzieren mit einem hohen Eigenkapitalanteil - und da sind wir in sehr guten Gesprächen." Umgebaut wird während des laufenden Spielbetriebs – allerdings Schritt für Schritt, weil der Unterrang entsprechend gesperrt werden muss. Das große Ziel ist die Fertigstellung der neuen Alten Försterei bis Sommer 2020 – pünktlich zum 100. Geburtstag des Stadions. "Wir sind überzeugt, dass es eines der schönsten Stadien Deutschlands werden wird", sagt Unions Präsident. Dann mit Sicherheit ohne Pusteblumen und Unkraut auf wackeligen Rängen.

