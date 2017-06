Lisicki scheitert im Viertelfinale an Görges

Sabine Lisicki ist beim Tennis-Turnier auf Mallorca im Viertelfinale ausgeschieden. Die Berliner Tennisspielerin unterlag am Freitag im deutschen Duell der Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) mit 2:6 und 4:6. Seit zwei Jahren nun bereits wartet Lisicki auf einen Halbfinaleinzug.

Aufgrund einer Schulterverletzung hatte die frühere Wimbledon-Finalistin monatelang pausiert, die Mallorca Open waren ihr erstes Turnier seit sieben Monaten.

Für die 28-jährige Görges ist es das dritte WTA-Halbfinale in diesem Jahr. Bereits in Budapest und Auckland war sie in die Runde der letzten vier eingezogen.