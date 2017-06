Radprofis starten Tour de France - Die Tour de Kudamm ist schon Geschichte

30.06.17 | 15:00 Uhr

16 deutsche Radprofis starten am Samstag in Düsseldorf bei der 104. Tour de France. Die Tour war auch schon mal in Berlin zu Gast: 1987 war der Prolog kurz, der Berg hieß Willi und die Amerikaner wollten in der DDR trainieren. Von Thomas Hollmann

Als die Tour de France am 1. Juli 1987 auf dem Kurfürstendamm gestartet wurde, da war der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen noch ein Hoffnungsträger der CDU und an ein Ende der DDR nicht zu denken. Willkommen in der Mauerstadt West-Berlin. Die Stadt-Väter - und damals noch sehr wenige Stadt-Mütter - hatten sich zum 750. Geburtstag dieses Radrennen geschenkt. Ohne wirklich zu wissen, was das ist. In einer offiziellen Presseinformation wurden die Bürger und potentiellen Zuschauer darüber aufgeklärt, dass die kurze Auftakt-Etappe, der sogenannte Prolog, zum Rennen dazugehört: "Jede Sekunde, die beim Einzelzeitfahren verloren geht, fehlt in der Endabrechnung für das Gelbe Trikot".

Ein Mal den Willi hoch

Viele Sekunden konnten die Fahrer jedoch nicht verlieren. Der Prolog war ganze sechs Kilometer lang, den Kudamm einmal hoch und wieder runter. Und an der Gedächtniskirche, dem damaligen Hotspot West-Berlins, wurde der Sieger geehrt, es war der Niederländer Jelle Nijdam. Am nächsten Tag ging es raus zum Wannsee und den "Willi" hoch. Am Grunewaldturm, auch bekannt als Kaiser-Wilhelm-Turm, war die Bergwertung. Und diese Geschichte hat Berlin seitdem exklusiv: einen Tour-Berg, den man hoch sprinten kann. Gilbert Duclos-Lasalle war das gerade recht, der Franzose verließ Berlin im Trikot des Bergkönigs. Die Tour-Organisatoren hätten die Stadt im Übrigen am liebsten per Rad verlassen. Die Franzosen hatten allen Ernstes eine Etappe durch die DDR geplant. Und auch die Fahrer des amerikanischen Rennstalls 7-Eleven waren von einer gewissen politischen Naivität beschlagen, als sie vor dem Tourstart außerhalb der Stadt trainieren wollten und die DDR-Grenzer an der Mauer baten, sie doch, bitte sehr, durchzulassen.

Tony Martin in seiner Standard-Ausrüstung

DDR fand Tour 1987 eher nicht so witzig

DDR-Sportchef Manfred Ewald wird diese Episoden vermutlich als Provokation gewertet haben. Stellte die Tour de France-Visite für den mächtigen Funktionär doch den Versuch da, durch "große Manifestationen in West-Berlin den Wert der 750-Jahr-Feier in Berlin als Hauptstadt der DDR herabzumildern". Keine drei Jahre später war die Hauptstadt der DDR Geschichte. Gut für Tony Martin und Simon Geschke, die jenseits der Mauer geboren wurden und jetzt bei der Tour de France mitfahren. Martin hatte in Cottbus das Licht der Welt erblickt. Seine Kindheit und Jugend verlebte er jedoch im Hessischen, weil seine Eltern nach der Wende nach Eschborn zogen. Mittlerweile lebt Martin steuergünstig in der Schweiz, als siebenfacher Zeitfahrweltmeister verdient man gutes Geld.

Bei der diesjährigen Tour hat Tony Martin nur ein Ziel und das heißt Gelb. Der Profi des Katjuscha-Teams will am Samstag in Düsseldorf das kurze Auftakt-Zeitfahren gewinnen und sich das Sieger-Trikot überstreifen. Seit einem halben Jahr trainiert Martin für die 14 flachen Kilometer entlang des Rheins. Und da ist es sicherlich ein Vorteil, dass einer seiner Hauptkonkurrenten fehlt. Der Australier Rohan Dennis ist von seinem Rennstall BMC nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominiert worden. Bei dem Schweizer Team setzt man alles auf einen Gesamtsieg des ebenfalls aus Australien stammenden Richie Porte. Deshalb hat man statt Dennis einen weiteren Bergfahrer nominiert, der Porte in den Bergen helfen soll.

Berlin ist Geschke einfach zu flach

Helferdienste müssen in den kommenden drei Wochen auch Simon Geschke und Nikias Arndt vom deutschen Rennstall Sunweb erledigen. Arndt, der schon mit 13 Jahren an die Sportschule Cottbus wechselte, ist für schwierige Sprintankünfte eingeplant. Auch Geschke soll seinen Kapitän Michael Matthews unterstützen und für den Australier Sprints anfahren. Und auch in den Bergen ist der ehemalige Fahrer des Berliner TSC gefordert. Sollte Warren Barguil um das Bergtrikot mitfahren oder Aussichten haben, in der Gesamtwertung auf einem vorderen Platz zu landen, muss Geschke auch für den Franzosen die Lokomotive spielen. Wenn er dann noch Luft hat, darf er auch mal an sich denken. Ein Etappensieg - wie 2015 nach einem geglückten Ausreißversuch in den Alpen - ist das Ziel des Berliner Vollbartträgers.



Geschke lebt und trainiert im Übrigen schon länger in Freiburg. Berlin ist ihm zu flach. Und er will einfach nicht ständig den "Willi" hoch und runter fahren, nur weil beim Grunewaldturm mal die Bergwertung der Tour de France war. Damals, 1987, als Eberhard Diepgen noch ein Hoffnungsträger der CDU war und ein Ende der DDR nicht abzusehen war.

