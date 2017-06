Audio: Antenne Brandenburg | 21.06.2017 | Andreas Friebel

Trainingsauftakt bei Energie Cottbus - Schwitzen ist wieder angesagt

Nach nur drei Wochen Pause ist Fußball-Regionalligist Energie Cottbus in die Saison-Vorbereitung gestartet. Doch ein wichtiger Spieler fehlte: Trainer Wollitz sucht einen Torjäger und konnte sich deshalb nur wenig um seine Jungs kümmern. Von Andreas Friebel

Von wegen sanfter Einstieg in die Saisonvorbereitung: Als Fabio Viteritti und seine Teamkollegen am Mittwochvormittag eine Runde nach der anderen im Sportzentrum absolvieren, kommen sie an ihre Grenzen. Schneller und schneller müssen die Profis von Energie Cottbus laufen, während im Hintergrund eine Sirene das Tempo vorgibt. "Am Ende ist es nur eine Kopfsache. Die Luft wird immer weniger und das ist auch für den Kopf anstrengend. Aber wir halten gut durch", sagt Mittelfeldspieler Fabio Viteritti.

Verhandlungen um Wunschstürmer Adis Shala in der heißen Phase

Als Viteritti schweißüberströmt seine Laufintervalle nach einer dreiviertel Stunde beendet, schwitzt Trainer Claus-Dieter Wollitz auch. Allerdings schon nicht mehr im Sportzentrum, sondern drei Kilometer weiter in der Geschäftsstelle des Fußball-Regionalligisten. Dahin musste er kurzfristig, weil die Verhandlungen mit seinem Wunschstürmer Adis Shala in die heiße Phase kommen. Der Babelsberger war schon im letzten Sommer Thema in Cottbus. "Er hat wieder großes Interesse, zu uns zu kommen. Wir sind jetzt den offiziellen Weg gegangen und haben für ihn ein offizielles Angebot bei den Babelsbergern angegeben. Was aber überschaubar ist und wir es auch nicht erhöhen möchten", so Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Cottbus profitiert von Philipp-Wechsel

Adis Shala war mit 21 Treffern der zweitbeste Stürmer in der Fußball-Regionalliga Nordost. Er wird aber auch von anderen Klubs umworben. Shala hat zudem noch einen Vertrag bei den Babelsbergern, der bis Sommer 2019 läuft. Ohne eine Entschädigung werden ihn die Nulldreier aber nicht ziehen lassen. Zudem wissen die Verantwortlichen auch, dass Energie unerwartet 1,5 Millionen Euro für den Weiterverkauf des ehemaligen Nachwuchsspielers Maximilian Philipp bekommt. Als der Mittelfeldspieler 2013 aus Cottbus nach Freiburg ging, sicherten sich die Lausitzer zehn Prozent einer möglichen Ablösesumme bei einem Weiterverkauf. Philipp geht nun für mindestens 15 Millionen nach Dortmund. Aber nicht nur die Babelsberger haben das registriert. Auch mögliche Ersatzkandidaten, für den Fall, dass der Shala-Wechsel nach Cottbus nicht klappt, wittern plötzlich ihre Chance auf das große Geld in der Lausitz.

Erstes Rasentraining am Samstag

"Wir bekommen jetzt plötzlich Spieler angeboten, die vorher kein Thema waren. Sie wollen aber nur schnelles Geld verdienen. Mit diesen Spielern will ich aber nicht zusammenarbeiten", sagt Wollitz. Mit Adis Shala möchte der Cottbuser Trainer aber schon zusammenarbeiten. Bis zum ersten Rasentraining am Samstag im Eliaspark, hofft Wollitz alles mit seinem Wunschstürmer geklärt zu haben. Unnötig Druck machen, will er aber nicht. Und während der Trainer weiter verhandelt, stehen für seine Spieler auch am Donnerstag und Freitag weitere Leistungstests an. "Diese drei Tage sind gar nichts für mich. Ich freue mich wirklich auf Samstag, wenn wir dann wieder alle mit dem Ball trainieren dürfen", schnauft Fabio Viteritti.