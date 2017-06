Erstes Training in Cottbus - Energie hält Kopf trotz Geisterspiel-Urteil oben

24.06.17 | 15:16 Uhr

Der Schock sitzt noch tief: Nach Fankrawallen und der Verurteilung von Energie Cottbus fand am Samstag das erste Training der Lausitzer statt. Es ist der Startschuss in eine sportlich, wie wirtschaftlich knifflige Saison. Von Andreas Friebel

Es ist ein Trainingsstart unter etwas schwierigen Vorzeichen: Auch zwei Tage nach dem Urteil über Energie Cottbus - erstes Heimspiel der neuen Regionalligasaison ohne Zuschauer plus Geldstrafe - wird in der Kabine diskutiert. Natürlich ist zum Beispiel Stürmer Benjamin Förster klar, dass er als Spieler keinen Einfluss auf den weiteren Verfahrensweg hat. Trotzdem beschäftigt ihn am Samstag das Urteil. "Das ist natürlich eine absolute Katastrophe für den Verein. Da fehlen die Einnahmen. Und für uns als Spieler am ersten Spieltag vor null Zuschauern zu spielen, ist genauso eine Katastrophe."

Energie Cottbus hat im zweiten Regionalliga-Jahr aber noch ganz andere Probleme. Die Lausitzer versuchen sich an dem äußert schwierigen Spagat zwischen Entschuldung und der Zusammenstellung einer Aufstiegsmannschaft. Sieben Millionen Euro Schulden hat der ehemalige Bundesligist aktuell. Ein mittlerer sechsstelliger Betrag wurde in der alten Saison abgetragen.



In der neuen Spielzeit soll es ähnlich laufen. "Es bringt nichts, die Verbindlichkeiten zu erhöhen, um sportliche Ziele zu erreichen. Was bringt das? Deshalb halten wir uns auf dem Transfermarkt zurück, obwohl wir eine Finanzspritze aus Freiburg bekommen haben", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Zurückhaltung auf dem Transfermarkt

Gemeint ist der Verkauf des Freiburgers Maximilian Philipp nach Dortmund. Der heute 23-Jährige spielte anderthalb Jahre im Cottbuser Nachwuchs. Als er die Lausitz 2013 Richtung Freiburg verließ, ließ sich Energie per Vertrag an einem möglichen Weiterverkauf beteiligen.



Philipp's Ablöse lag bei mindestens 15 Millionen Euro. Zehn Prozent davon fließen zum Regionalligisten - dessen Trainer jetzt aber trotzdem nicht auf dem Transfermarkt mit den Scheinen winkt. "Wir wollen nicht unser Gehaltsgefüge sprengen. Letzte Saison haben die Spieler auf sehr viel verzichtet und hätten nur eine Prämie bekommen, wenn sie Erster geworden wären. Jetzt, wo es finanziell etwas besser ausschaut, wäre es falsch den eingeschlagenen Weg zu verlassen", so Wollitz. "Wir wollen nachhaltig und vertrauensvoll mit den Spielern umgehen. Dem entgegen steht aber nicht, dass wir gern einen Stürmer verpflichten wollen."

Trainer Wollitz präsentiert am Samstag die Neuzugänge

Gespräche mit Andis Shala über Ablösesumme

Und mit Andis Shala aus Babelsberg ist er auch schon im engen Austausch. 21 Tore hat der 28-Jährige in der abgelaufenen Regionalligasaison erzielt. Da er aber noch einen gültigen Vertrag in Babelsberg hat, laufen die Gespräche über die Höhe der Ablösesumme.



Unabhängig ob dieser Transfer zustande kommt, hat Energie aber bereits einen sehr starken Kader zusammen. Das Team, welches in der letzten Saison Zweiter hinter Jena wurde, ist auf vier Positionen verstärkt worden - und damit der Top-Favorit auf den Staffelsieg. "Wenn der Erste aufgestiegen ist, und der Zweite seinen Kader behalten hat und sich noch verstärken konnte, sind wir automatisch Favorit. Wir wollen auch Erster werden, das geht aber nur, wenn wir als Verein mit den Fans gemeinsam zusammenhalten", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Treue Fans

Die Cottbuser Fans waren in der letzten Saison der große Rückhalt und ein wahrer Glücksfall für Energie. 5.500 kamen im Durchschnitt pro Partie. Das war nach dem Abstieg überhaupt nicht zu erwarten. Davon ermutigt plant Energie in einer Woche auf der jährlichen Mitgliederversammlung eine Beitragserhöhung, eine Sonderumlage und auch die Ticketpreise steigen zur neuen Spielzeit. Denn nach wie vor hat der Klub hohe Schulden und ist zudem weiter Besitzer des im Unterhalt sehr teuren Stadions der Freundschaft. Schuldentilgung und laufende Betriebskosten zu stemmen, sind für einen Viertligisten normalerweise kaum möglich. Energie stellt sich aber auch dieser Aufgabe - obwohl das ein sehr schwieriger Spagat ist. Sendung: Brandenburg aktuell | 24.06.2017 | 19.30 Uhr