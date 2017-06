Die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin hat sich am Samstag vor rund 3.000 Besuchern zur offiziellen Saisoneröffnung präsentiert. Stadionsprecher Christian Arbeit stellte den Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei die Spieler und den Trainerstab für die kommende Spielzeit vor.

Das Team um Kapitän Felix Kroos ist bereits am Mittwoch ins Training eingestiegen. Am Samstagmittag war die Mannschaft von einem Kurztrainingslager in Kremmen/Sommerfeld (Brandenburg) zurückgekehrt. An diesem Sonntag (15.00 Uhr) steht das erste Testspiel der Köpenicker beim Friedrichshagener SV auf dem Programm.