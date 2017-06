Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin muss nach mehreren Verfehlungen seiner Fans bei Zweitliga-Spielen eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Damit ahndete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag drei Fälle unsportlichen Verhaltens von Union-Anhängern. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.



Während des Ligaspiels bei Hannover 96 am 1. April war im Berliner Zuschauerblock ein beleidigendes Banner gezeigt worden. Zudem waren im Duell bei Fortuna Düsseldorf am 9. April mehrere Rauchtöpfe im Gästebereich gezündet worden. Außerdem wurde in der Zweitligapartie bei der SpVgg Greuther Fürth am 21. Mai im Berliner Zuschauerbereich massiv Pyrotechnik abgebrannt, so dass das Spiel aufgrund der Rauchentwicklung für rund zwei Minuten unterbrochen werden musste.