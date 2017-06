Velothon in Berlin - Ein Radrennen für 11.000 Jedermänner

16.06.17 | 13:07 Uhr

Am Sonntag können sich Berlins Kampfradler auf neues Terrain begeben und zeigen, was sie wirklich drauf haben. Beim Velothon werden ein großer Teil der Stadt und Teile Brandenburgs gesperrt, damit alle Radler in Sicherheit Bestzeiten erradeln können.



Es gibt einen Velothon in Wales, einen in Stockholm und sogar einen in Australien – an der legendären Sunshine Coast. Und auch Berlin ist seit 2008 dabei. Da die Kulisse beeindruckend ist, lohnt sich das Rennen am 18. Juni auch für zugereiste Radfahrer und Fans: Die Strecke führt nämlich an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Potsdamer Platz, dem Regierungsviertel und der Siegessäule vorbei - ein Ausflug nach Brandenburg ist ebenfalls drin.



Straßensperrungen im großen Stil

Doch das Radrennen sorgt, anders als die Wettervorhersage, nicht nur für eitel Sonnenschein: Zig Bus- und Tramlinien der BVG werden zum Teil schon ab Samstag umgeleitet, verkürzt oder zeitweise eingestellt. Am Sonntag kommt es auch im südlichen Umland rund um Teltow bis nach Ludwigsfelde zu Sperrungen. Betroffen von den umfangreichen Straßensperrungen sind in Berlin insgesamt sieben Bezirke (Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg) und die an Berlin angrenzenden brandenburgischen Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Die Straße des 17. Juni wurde nach Polizeiangaben bereits am Freitagmorgen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt. Auch die BVG warnt: wer am Wochenende - insbesondere während des Hauptrennens am Sonntagvormittag - in der Stadt unterwegs sein will, solle auf U- und S-Bahnen ausweichen. Das Verkehrsunternehmen weist zudem darauf hin, dass die Straßen nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fußgänger und nicht am Rennen teilnehmende Radfahrer gesperrt seien.



Mehr zu den Strecken Velothon in Berlin - Diese Strecken gibt es Für Einsteiger: Der 60-Kilometer-Kurs ist weitestgehend flach mit leichten, aber für jeden zu bewältigenden, Anstiegen auf der Havelchaussee. Für Hobbyfahrer: Der 120-Kilometer-Kurs führt zusätzlich durch die Außenbezirke Berlins und in das benachbarte Brandenburg. Über Kleinmachnow, Stahnsdorf, Güterfelde, Neubeeren, Sputendorf und Schenkenhorst führt die Strecke nach Ludwigsfelde. Zurück nach Berlin geht es dann über die gesperrte B101. Für ambitionierte Radsportler: Der neue 180-Kilometer-Kurs kombiniert die 60km- und 120km-Strecke und bietet bei flachem Streckenprofil hervorragende Möglichkeiten für persönliche Bestzeiten.

Es stören keine Ampeln und keine Autos

Die Velothon-Strecken über 60, 120 und in diesem Jahr erstmals über 180 Kilometer gehören – weil sie so flach sind - zu den schnellsten der Welt - und weder Autos noch Ampeln stören den Fahrfluss quer durch Berlin und Teile Brandenburgs. Der EuroEyes Velothon Berlin am Sonntag ist das zweitgrößte Jedermann-Radrennen Deutschlands (das größte sind die in Hamburg stattfindenden Cyclassics mit etwa 20.000 Startern) und richtet sich an Hobbyathleten jeden Alters und jeder Ambition. Zudem starten schon am Samstagvormittag um 11 Uhr die Kinder, um 14 Uhr die Nachwuchsfahrer und – neu – um 16 Uhr ein Promirennen mit aktiven und ehemaligen Profiradsportlern. Start ist jeweils auf der Straße des 17. Juni. Erwartet werden zum diesjährigen Velothon, der für die 60- und 180-Kilometer-Strecke am Sonntagmorgen um 7:30 Uhr und für die 120-Kilometer-Strecke um 10:30 Uhr am Potsdamer Platz gestartet wird, erneut etwa 11.000 begeisterte Freizeit-Radsportler. Der Zieleinlauf ist traditionsgemäß auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor.

Kurzentschlossene können sich noch anmelden

Kurzentschlossene Radfahrer können sich am Freitag von 9 bis 19 Uhr oder am Samstag von 10 bis 20 Uhr auf der Straße des 17. Juni Ecke Ebertstraße noch akkreditieren. Die Anmeldungsgebühr für die Nachmeldung liegt zwischen 88,50 und 100,50 Euro. Wer nicht selbst mitfährt, kann sich unter das Publikum mischen. Erneut werden auch wieder rund 250.000 Zuschauer entlang der Route erwartet, die die Teilnehmer anfeuern. Die Ziellinie befindet sich in der Nähe des Brandenburger Tores. Im vergangenen Jahr war der Velothon von einem Todesfall überschattet worden. Ein 65 Jahre alter erfahrener Hobbyradler, der die 60 Kilometer-Strecke fahren wollte, starb nachdem er das Rennen unterbrochen hatte im Krankenhaus.