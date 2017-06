Nach zwölf Jahren Erstliga-Zugehörigkeit und einem Kampf bis zur sprichwörtlich letzten Minute um die Sicherung der finanziellen Basis kam das Aus: Der Köpenicker SC gab die bereits erteilte Lizenz für die Volleyball-Bundesliga der Frauen zurück. Der 31. Mai war der von der Liga gesetzte Stichtag, bis zu dem Vereine einen solchen Schritt vor dem nächsten Saisonbeginn ohne große finanzielle Sanktionen vornehmen konnten. Bis 16.00 Uhr des Stichtages habe es am Mittwoch noch "etwas Hoffnung" gegeben, teilte der Verein mit. Es sei aber nicht gelungen, "in ausreichendem Maß Unternehmen für eine finanzielle Unterstützung der Bundesliga-Mannschaft des KSC zu gewinnen", hieß es weiter. Ohne eine ausreichende Damen-Volleyballbasis und einflussreiche Fürsprecher sei es nicht gelungen, Unterstützer zu finden - auch trotz des Einsatzes einiger örtlicher Politiker.

Geschäftsführerin Catrin Peters erklärte, eine Bundesliga-Mannschaft werde es in Köpenick "auf absehbare Zeit" nicht mehr geben. Das bisherige Zweitligateam läuft in der nächsten Saison für den BBSC Berlin auf.



"Wir haben mit dem 8. und 9. Tabellenplatz in den beiden vergangenen Jahren schöne Erfolge gefeiert und einigen Berliner Talenten den Zugang zur 1. Liga ermöglicht. Wir hätten auch weitergemacht, aber das ist mit so geringer Unterstützung nicht möglich", sagte Peters. In der Mitteilung des Vereins [k-sc.de] bedankte sie sich wehmütig bei allen Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern, den Fans, Trainern und Spielerinnen des Vereins.

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen spielen weiterhin zwei Vereine aus der Region in der ersten Liga: VC Olympia Berlin und der SC Potsdam.