Während sich die Athleten in Kiew Mal für Mal mit gewagten Sprungkombinationen in die Tiefe stürzen, die Zuschauer den Springern frenetisch zujubeln, Kampfrichter Punktetafeln in die Höhe halten und Trainer zufriedenstimmend nicken oder den Kopf schütteln, sitzen viele Zuschauer vor dem Fernseher und rätseln: Was war denn? Oder: "Keine Punkte? - Aber das sah doch gut aus?"

Fünf Berliner Wasserspringer sind in der Ukraine dabei. Die größten Hoffnungen liegen auf Weltmeister und Olympiamedaillengewinner Patrick Hausding, der in vier Disziplinen an den Start geht. Wir erklären Ihnen, was sie für die Wettkämpfe wissen sollten.



Da wäre zum Beispiel das Kommando "AZ" – "Arsch zusammen"! Es ist weit verbreitet in deutschen Trainerkreisen und spielt auf die Körperspannung an, ein entscheidendes Element beim Wasserspringer, da der Athlet im Flug sonst die Kontrolle verliert. Doch was sind die Hauptunterschiede in den einzelnen Sprüngen und geht bei den Profis immer alles glatt? Die Auflösung gibt es in unserem kleinen "EM-ABC der Wasserspringer".