Straßensperrungen für Velothon in Berlin

Berlins Kampfradler können sich am Sonntag auf neues Terrain begeben und zeigen, was sie drauf haben. Für den Velothon sind schon jetzt große Teile der Stadt und manche Gegend Brandenburgs gesperrt, damit die Hochmotivierten in Sicherheit Bestzeiten einfahren können - das hat Folgen für viele Anwohner.