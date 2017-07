Der 1. FC Union vor dem Zweitligastart - Eisern schmiedet sich eine Aufstiegsrampe

24.07.17 | 09:38 Uhr

Union will mehr also nur Rang vier der zweiten Liga. Und diese klare Ansage, um den Aufsteig zu kämpfen, ist neu. Schaffen will es das Team, indem es die starke Abwehr hält und den Angriff verstärkt. Und es wird in die Infrastruktur investiert. Von Jakob Rüger

In Berlin-Köpenick sehen sie sich gern als Außenseiter: die Unioner. Schon zu DDR-Zeiten ärgerten die Eisernen gern die Großen, und das setzte sich in den letzten Zweitligajahren fort. Doch Union wächst und klopfte zuletzt lautstark an die Tür zur Bundesliga. Wie aber geht der langjährige Außenseiter nun mit der neuen Rolle um?

So lief die vergangene Saison:

Nach dem 1:0 Heimerfolg Ende März gegen Nürnberg hatten die Fans im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei gesungen: "So 'ne Scheiße, wir steigen auf!“ Union war gerade an die Tabellenspitze der 2. Liga geklettert und präsentierte sich nach neun ungeschlagenen Partien am Stück in herausragender Form. Der Außenseiter aus Köpenick zeigte es wieder einmal der deutlich stärkeren Konkurrenz und es schien, als könnten die Eisernen den Sprung ins Oberhaus tatsächlich schaffen. Verletzungen und vor allem Niederlagen gegen die direkten Aufstiegskonkurrenten Hannover und Stuttgart beendeten dann aber den Traum vom Oberhaus. Der 1. FC Union schloss die beste Zweitligasaison seiner Vereinsgeschichte auf dem vierten Tabellenplatz ab. Der Verein und weite Teile seiner Fans aber haben nun Blut geleckt: Einmal den großen FC Bayern München ärgern, das würde zum 1.FC Union Berlin passen. Viele alteingesessene Anhänger stehen der Bundesliga aufgrund der Kommerzialisierung jedoch skeptisch gegenüber. Die Uhren in Köpenick ticken halt noch etwas anders bei der wachsenden aber sehr auf Tradition bedachten Union-Familie.

Wer kommt, wer geht?

Der Fokus hatte dann in diesem Sommer darauf gelegen, die Leistungsträger zu halten. Und das gelang bislang: Stürmer Steven Skrzybski hatte das Interesse des Aufsteigers VfB Stuttgart geweckt, Außenverteidiger Kristian Pedersen stand beim Hamburger SV auf der Liste und Innenverteidiger Toni Leistner liebäugelte mit einem Wechsel nach England. Bislang aber hat Union alle Anfragen für die Stammkräfte abgelehnt.



Verlassen haben den Verein dagegen acht Ergänzungsspieler über den Sommer. Nur Verteidiger Robert Puncec konnte sich in der Schlussphase der abgelaufenen Saison einen Startplatz erkämpfen. Seine zweite Reihe verstärkte Union mit jungen, talentierten Spielern. Für die Startelf dagegen kommen der bundesligaerfahrene Spanier Marc Torrejon und der Edeltechniker Akaki Gogia in Frage. Torrejon war 2016 mit dem SC Freiburg aufgestiegen, spielte dann in der 1. Liga aber keine Rolle mehr und Gogia erzielte in der abgelaufenen Saison für Dynamo Dresden zehn Tore und kostete Union immerhin eine Million Euro. Beide Spieler sollen nun wichtige Stützen im Team von Trainer Jens Keller werden. Seinen Handlungsspielraum hat Union damit nun deutlich erweitert. Besonders in der Offensive gewann die Mannschaft in der Vorbereitung bereits an Kreativität. Lediglich die Qualität der Abwehr bleibt im Kampf um den Aufstieg ein Fragezeichen.

Jens Keller: "Wollen uns verbessern"

Und ein Jahr nach dem Engagement von Jens Keller, kann man nun sagen: Der Trainer ist angekommen bei Union. Der ehemalige Coach des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04 war den Schritt in die zweite Liga im letzten Sommer mit Überzeugung gegangen. Seine authentische Art kommt an bei den Anhängern: "Entscheidend ist, dass wir hart arbeiten und dass die Mannschaft in jedem Training 100 Prozent gibt. Nur so können wir unsere Ziele verfolgen. Mit Reden hat noch niemand ein Ziel erreicht." Der ehrgeizige Trainer will Taten sprechen lassen. Sein Ziel ist klar: Er will zurück in die Bundesliga, und zwar mit Union.



Mit seinem Kader ist der 46-jährige Schwabe dabei durchaus zufrieden: “Wir sind auf dem Papier stärker geworden, aber unterm Strich zählen Punktspiele. Dort zeigt sich, ob wir wirklich besser geworden sind, gerade in kritischen Phasen, wenn man verliert." Bislang verstand es Jens Keller, seinen Spielern Vertrauen zu vermitteln und ihnen ihre eigenen Stärken vor Augen zu führen. Die mannschaftliche Geschlossenheit - bislang ein wichtiger Trumpf bei Union - ist in großen Teilen sein Verdienst.

Erwartungen an die neue Saison:

Nach dem vierten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison kann es für Keller also nur ein Ziel geben: “Wir wollen uns verbessern. Wir tun alles dafür und dann kann man sich ausrechnen, wo wir hinwollen.“ Das Oberhaus also ist das langfristige Ziel der Köpenicker. In den kommenden Jahren wird darum das Stadion an der Alten Försterei bundesligatauglich gemacht und auf 36.000 Plätze ausgebaut. Der Etat wurde in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und das Umfeld wurde professionalisiert. Union will langfristig in die Top-20 in Deutschland, darauf ist alles ausgerichtet. Dafür wurde auch der Kader entsprechend verstärkt und die sportliche Leitung arbeitet ruhig und unaufgeregt. Für den ganz großen Wurf wird es dann wichtig, auch die Spiele gegen die direkte Konkurrenz zu gewinnen. Der 1.FC Union ist nicht mehr Jäger, sondern Gejagter. Wie der Verein mit dieser neuen Rolle umgeht, wird entscheiden, ob der Traum vom Aufstieg wirklich wahr werden kann.