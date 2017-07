Sie haben viel getuschelt beim Training von Hertha BSC in der vergangenen Woche. Besonders ein Spieler stand dabei im Mittelpunkt des Fan-Interesses: Jonathan Klinsmann. Mit 1,92cm ist der Sohn des ehemaligen Nationalspielers und Bundestrainers Jürgen Klinsmann nicht zu übersehen. Bei der Hertha will sich der Torhüter für einen Platz im Profikader empfehlen. Seine Abstammung empfindet er dabei zuweilen eher als Bürde.

Im Trainingslager in Bad Saarow steht Klinsmann junior nun nicht mehr so sehr im Fokus. Zu den Trainingseinheiten verirren sich höchsten 20 Schaulustige. So kann sich der Deutsch-Amerikaner in Ruhe auf das Wesentliche konzentrieren, das Training. "Von der ersten Einheit an habe ich gemerkt, wie viel ich lernen kann von Torwarttrainer Zsolt Petry und von meinen Kollegen Thomas Kraft und Rune Jarstein. Sie fordern mich physisch und mental. Sie haben mir aber auch alle geholfen und deshalb nehme ich hier sehr viele Erfahrungen mit", sagt Klinsmann.

Ob es nach der zweiwöchigen Probezeit für einen Vertrag bei Hertha reicht, ist noch offen. Das Talent des Torwarts der amerikanischen U-20 Nationalmannschaft blitzt im Training allerdings immer wieder auf. Leichtfüßig überzeugt er mit guter Sprungkraft und Aufmerksamkeit. "Beim Stellungsspiel kann er aber noch aktiver werden", urteilt Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry.