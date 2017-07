Lange ist über seinen Wechsel spekuliert worden, nun ist er perfekt: Akaki Gogia bleibt der zweiten Fußball-Bundesliga erhalten, spielt aber in der neuen Saison nicht mehr für Dynamo Dresden, sondern den 1. FC Union Berlin.

Fußball-Zweitligist Union Berlin hat Akaki Gogia vom Ligakonkurrenten Dynamo Dresden verpflichtet. Der Offensivspieler erhält bei den Köpenickern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Club am Samstag mitteilte. In der vergangenen Spielzeit hatte der 25-Jährige in 22 Zweitligaspielen zehn Tore für die Sachsen erzielt.

"Akaki Go gia hat in Dresden eine super Saison gespielt und seine Abschlussstärke unter Beweis gestellt", sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Union. "Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und sorgt mit seinen Dribblings immer für Gefahr."